دبي: سوق العقارات يسجل 21000 صفقة بقيمة 60 ملياراً خلال 4 أشهر

سجل سوق العقارات في دبي، 21000 صفقة بيع وتمويل وهبة، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار درهم، خلال الأشهر الأربعة الماضية، طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات رسمية. وبلغت حصة صفقات البيع من الإجمالي 42 %، بواقع 25.1 مليار درهم، فيما بلغت حصة صفقات الرهن 49 %، بواقع 29.7 مليار درهم.

وبلغت حصة الهبات من الإجمالي 9 %، بواقع 5.2 مليارات درهم. وسجل سوق الشقق السكنية والتجارية الجاهزة وقيد الإنجاز، بيع 9585 وحدة، تجاوزت قيمتها أكثر من 29.7 مليار درهم، وتصدرت منطقة مرسى دبي، المناطق الأعلى بيعاً للشقق، فيما سجل سوق بيع الفلل السكنية، 1421 صفقة، بينما سجل سوق الأراضي، بيع 2097 قطعة أرض متعددة الاستخدامات.