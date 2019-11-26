دراسة: الإمارات تمتلك الفرص الأكبر للاستثمار في قطاع البناء على مستوى المنطقة

كشف معرض الخمسة الكبار النقاب رسمياً خلال فعالية «منتدى الرؤساء التنفيذيين» عن نتائج أول ورقة بحثية من نوعها في مجال صناعة البناء والتشييد والتي حملت عنوان «تقرير واقع وأصداء صناعة البناء».

واستندت الورقة إلى أبحاث أجرتها شركة «جي آر إس» للأبحاث والاستراتيجيات في الشرق الأوسط، بالتعاون مع معرض الخمسة الكبار، واستطلعت فيها آراء 5,951 كبار المتخصصين في قطاع البناء من 136 دولة مختلفة حول العالم حول أبرز الاتجاهات والتوقعات المستقبلية لصناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال بن غرينش، نائب الرئيس الأول في شركة «دي إم جي للفعاليات»: «إن حجم ومكانة وتاريخ معرض الخمسة الكبار لا يجعل منه حدثاً عالمياً فحسب، وإنما يعد أيضاً مصدراً موثوقاً للمعلومات والتوجهات السائدة في صناعة البناء».

وأكد 56% من المشاركين في الاستطلاع الذي ارتكزت عليه الورقة أن دولة الإمارات تمتلك الفرص الأكبر للاستثمار في قطاع البناء على مستوى المنطقة، تليها السعودية بـ 44%.

وفي الإطار ذاته، أشار 36% من المشاركين إلى أن مشاريعهم ستجد طريقها إلى دولة الإمارات خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة، سواء عبر استثمارات مباشرة أو من خلال مشاريع مشتركة.