درهم المغرب ينخفض أمام اليورو ويرتفع مقابل الدولار

أفاد «بنك المغرب المركزي» بأن سعر صرف الدرهم انخفض بـ0.80 في المائة مقابل اليورو، وارتفع بـ0.82 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 5 و11 مارس (آذار) الحالي.

وأبرز «المركزي»، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف، مضيفاً أنه حتى 6 مارس 2020، بلغ صافي الاحتياطات الدولية 243.2 مليار درهم (26 مليار دولار)، بارتفاع قيمته 0.7 في المائة من أسبوع إلى آخر، و7 في المائة على أساس سنوي.

وأشار إلى أنه ضخ ما مجموعه 63.9 مليار درهم (6.7 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض.

وباحتساب مبلغ 2.3 مليار درهم (242 مليون دولار) مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 3.3 مليار درهم (347 مليون دولار) مقدمة في شكل مبادلة للصرف، فإن الحجم الإجمالي لتدخلات البنك المركزي بلغ 69.5 مليار درهم (7.6 مليار دولار).

وأبرزت مذكرة البنك أن معدل الفائدة البنكي خلال هذه الفترة استقر عند 2.26 في المائة في المتوسط، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 3.7 مليار درهم (390 مليون دولار)، مشيرة إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 61.7 مليار درهم (6.5 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، خلال طلب العروض ليوم 11 مارس (تاريخ الاستحقاق 12 مارس).

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر «مازي» انخفض بنسبة 4.6 في المائة، لينخفض بذلك أداؤه منذ بداية السنة بـ6.8 في المائة، موضحاً أن هذا التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس، أساساً، الانخفاضات المسجلة في المؤشرات القطاعية لـ«البناء ومواد البناء» بـ5.7 في المائة، و«البنوك» بـ4.8 في المائة، و«الاتصالات» بـ2.6 في المائة.

وأشار إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات استقر عند 1.6 مليار درهم (168.4 مليون دولار)، مقابل 813.1 مليون درهم (85.6 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أنه في السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط 326.9 مليون درهم (34.3 مليون دولار) بعد 162.1 مليون درهم (17 مليون دولار).