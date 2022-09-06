دليلك الشامل..بطاقة هيّا الخاصة بكأس العالم FIFA قطر 2022

إذا كنت من عشاق كرة القدم العازمين على حضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر، فيجب أن تعرف بأن شراء تذاكر المباريات وحدها لن يؤهلك لحضورها، وإنما يتعين عليك الحصول على بطاقة هيّا الخاصة بكأس العالم FIFA قطر 2022 كي تضمن مقعدك كمشجع في الملاعب.

بدأ العد التنازلي لأكبر حدث رياضي في العالم لهذا العام والذي تستضيفه للمرة الأولى دولة عربية ألا وهي قطر. وبينما يترقب عشاق كرة القدم هذا الحدث التاريخي الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كل أربع سنوات، تكثر الأسئلة عن الشروط والتفاصيل المتعلقة بحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 التي من أبرزها الأسئلة الشائعة عن بطاقة هيّا.

في هذا المقال، سنوفر لك الإجابات عن جميع هذه الأسئلة و سنذكر جميع التفاصيل والمميزات الخاصة ببطاقة هيّا الخاصة بكأس العالم FIFA قطر 2022.

ما هي بطاقة هيّا؟

هي بطاقة رقمية تعتبر كتصريح لدخول المباراة بعد شراء تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022 . وبناءً على طلب السلطات القطرية، يتعين على جميع المشجعين المحليين والدوليين الذين يحضرون مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 تقديم طلب للحصول عليها.

بالإضافة إلى ذلك، على جميع زائري دولة قطر بين 1 نوفمبر 2022 و 23 يناير 2023 (سواء كانوا يعتزمون حضور مباراة أم لا)، التقدم بطلب للحصول على بطاقة هيّا. هذا يشمل مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي الذين لن يسمح لهم الدخول الى قطر خلال هذه الفترة إلاّ بعد حصولهم على بطاقة هيّا.

هل سيتمكن حامل بطاقة هَيّا لبطولة كأس العرب 2021 من استخدام حسابه الحالي لتقديم طلبه للحصول على بطاقة هَيّا لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022؟

لا، لن يتمكن من استخدامها لمباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 لأن حسابه المستخدم الحالي غير قابلة للتحويل، ويتوجب عليه إنشاء حساب تسجيل جديد.

كيف أحصل على بطاقة هيّا؟

قم بشراء تذكرتك من خلال الموقع الرسمي (يمكنك معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بتذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022 هنا) إذا كنت مشجع دولي وغير مقيم في قطر، احجز مكان إقامتك بعد شراء التذكرة (لمعرفة أفضل فنادق قطر التي يوصى بها في كأس العالم 2022 كأس العالم FIFA قطر 2022، انقر هنا) تقدم بطلب للحصول على بطاقة هيّا من خلال هذا الرابط أو تنزيل تطبيق "Hayya to Qatar 2022" (المتاح على أجهزة iOS و أندرويد).

ما هي المزايا التي توفرها بطاقة هيّا؟

تمكنك بطاقة هيّا الرقمية من دخول دولة قطر تمكنك البطاقة من دخول الاستادات إلى جانب تذكرة المباراة توفر البطاقة لحاملها فرصة الاستمتاع بوسائل النقل مجاناً في قطر خلال أيام المباريات. تتيح البطاقة لحاملها تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً للضوابط التالية:

* السماح لحاملي البطاقة بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بـ10 أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات. وستقوم وزارة الخارجية السعودية بالإعلان لاحقاً عن كيفية تقديم طلب التأشيرة وآلية الحصول عليها.

* يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول هذه الإقامة في المملكة لمدة 60 يوماً.

* يحق للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.

* لا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر.

* يشترط الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة. تتيح البطاقة لحاملها تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هذا الموقع، وفقاً للضوابط التالية:

* السماح لحاملي البطاقة بالدخول للدولة والإقامة فيها ابتداءً من 1 نوفمبر 2022

* يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول هذه الإقامة في الإمارات لمدة 90 يوماً من تاريخ إصدار هذه التأشيرة مع تخفيض رسومها لتكون (100 درهم فقط) للمدة الإجمالية وتدفع لمرة واحدة.

* يحق للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى الدولة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.

* يمكن للمستفيدين من التأشيرة تمديد الفترة إلى 90 يوماً إضافية، بعد دفع الرسوم المستحقة وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، فيما يُستثنى مواطنو الدول المعفية من تأشيرة الدخول إلى الإمارات، من الضوابط الموضحة، حيث يمكنهم الدخول والإقامة في الإمارات وفق الإجراءات المعمول بها حالياً.

ما هو ثمن بطاقة هيّا؟

بطاقة هيّا الرقمية هي بطاقة مجانية ولا يشترط دفع أي مبلغ عند تقديم طلب الحصول عليها.

هل هناك موعد نهائي للتسجيل للحصول على البطاقة؟

ليس هناك من موعد نهائي للتسجيل للحصول على البطاقة، لكن يفضل أن تتقدم للحصول عليها بمجرد شراء تذكرة المباراة وحجز مكان الإقامة.

إذا كانت لديك استفسارات أخرى متعلقة ببطاقة هيّا الرقمية فيمكنك التواصل على info@hayya.qa أو الاتصال بالرقم 8002022 للمقيمين في قطر أو 44412022 (974+) للعملاء الدوليين.