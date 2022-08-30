دليلك الكامل عن ترقية الدمج لشبكة الإثيريوم

في أقل من 30 يوماً، ستحدث عملية دمج الإثيريوم حيث ستتحول الشبكة، التي كانت عملا بآلية إثبات العمل (PoW) منذ 30 يوليو 2015، إلى طريقة إجماع إثبات الحصة (PoS).

وفقًا لمدونة نشرت يوم الأربعاء (الموافق 24 أغسطس) من قبل مؤسسة الإثيريوم، سيتم الانتهاء من دمج الإثيريوم بالكامل بين 10 و 20 سبتمبر.

على الرغم من أن التعديل قد لا يبدو مهمًا لمستخدمي ومتداولي الإثيريوم، فإن ما يتغير داخليًا يعد تطورًا مهمًا للغاية.

لإرواء عطشك للمعرفة،إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول دمج الإثيريوم. لكن أولاً ، دعنا نحدد ما هو الإثيريوم اصلا!

ما هو الإثيريوم 1.0؟

شبكة الإثيريوم عبارة عن بلوك تشين لامركزي تم بناؤه في عام 2013 بواسطة فيتاليك بوتيرن وهو مبرمج كان يبلغ من العمر 19 عامًا في ذلك الوقت! يعتقد فيتاليك أن البلوك تشين يمكن أن يستفيد من قوة الحوسبة لجميع الأجهزة المتصلة على الشبكة لتطوير وإدارة التطبيقات اللامركزية (DApps)، ويشير فيتاليك إلى شبكة الإثيريوم على أنها "آلة افتراضية" أو "كمبيوتر عالمي". يمكن استخدام إيثر، مثل بيتكوين، لتبادل القيمة ونقلها واستلامها دون الحاجة إلى وسيط تابع لجهة خارجية. الهدف الأساسي لشبكة الإثيريوم ليس عملة الإيثر، بل التطبيقات اللامركزية. أيضًا ، يمكن استخدام الإثيريوم لإنشاء رموز رقمية أخرى عليها يمكن أن تعمل على الشبكة.

إثبات العمل مقابل إثبات الحصة

على الرغم من أن اختراع PoW يُنسب إلى ساتوشي ناكاموتو، فقد تم تطوير الفكرة في عام 1993 لمكافحة البريد الإلكتروني السبام، ولكن أدرك ناكاموتو أن ذلك قد يكون بمثابة آلية إجماع لحماية بلوكشين البيتكوين.

كان إثبات العمل أول خوارزمية إجماع بلوك تشين يتم تنفيذها على الإطلاق. إنها خوارزمية مصممة للتخلص من الاستخدام الوهمي للكمبيوتر. تم إنشاؤه للتخلص من مشكلة الإنفاق مرتين على العملات الرقمية. يجب أولاً تأكيد الكتل التي تحتوي على معاملات بواسطة مستخدمي الشبكة قبل إضافتها إلى السلسلة. يستخدم المدققون القدرة الحسابية لحل ألغاز التشفير الصعبة من أجل التحقق من صحة الكتل. تم التحقق من صحة الكتلة بنجاح بواسطة أحد المشاركين، تمت إضافتها إلى السلسلة، ويتم مكافأة الشخص بعملة البيتكوين.

اكتسبت طريقة إثبات الحصة (Proof of Stake) شهرة على مدار السنوات العديدة الماضية واستخدمتها بعض أكبر مشاريع العملات الرقمية، بما في ذلك سولانا وكاردانو. كان الهدف الأساسي منها هو نقل اعتماد الشبكة من قوة الكمبيوتر إلى القوة النقدية، مما سيعزز قابلية توسيع الشبكة وكفاءتها. في إثبات الحصة، يتم اختيار المدققين بناءً على "الحصة" التي يمتلكونها في البلوك تشين، أو مقدار هذا الرمز الذي يوافقون على تحصيصه حتى يتم اعتبارهم مدققين. إن وضع المزيد من العملات المعدنية يعني فرصًا أكبر لتلقي الجائزة بصفتك المدقق الذي ينشر المجموعة التالية.

ما هو دمج الإثيريوم؟

الدمج عبارة عن إستراتيجية لتحويل بلوك تشين الإثيريوم من إثبات العمل إلى إثبات الحصة من أجل تقليل استخدام الطاقة وتمهيد الطريق للإنتاجية المستقبلية.

تم استخدام "معضلة البلوك تشين الثلاثية" لأول مرة بواسطة فيتاليك حيث قال أنه يمكن تحسين عاملين فقط من العوامل الثلاثة المهمة - اللامركزية والأمان وقابلية التوسع - في البلوكشين.

يستخدم التطبيق الحالي للإيثريوم 1.0 طريقة إجماع إثبات العمل، والتي يمكن مقارنتها مع البيتكوين وهي قابلة للتطوير على النحو الأمثل إلا أنها تضحي باللامركزية مقابل قابلية التوسع والأمان.



المصدر: Ethereum.org

أولاً، توحد مجموعتين مختلفتين من سلاسل الكتل - الشبكة الرئيسية للاثيريوم 1.0 وبيكون.

تم إطلاق سلسلة بيكون في الأول من ديسمبر 2020 للعمل بالتوازي مع الشبكة الرئيسية للايثيريوم، وهي سلسلة فارغة لا تحتوي على تطبيقات لا مركزية أو معاملات نشطة في هذا الوقت.

ماذا سيتغير بعد الدمج؟

تعرضت شبكة الإثيريوم لانتقادات شديدة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب أسعار الغاز العالية والازدحام وسرعات الشبكة الضعيفة. نظرًا لأن الابتكار لا ينتظر أي شخص، خاصة في مثل هذه القطاع المتغير، يبحث المتداولون والمطورون على حد سواء عن سلاسل الكتل التي يمكنها تلبية الطلب بسهولة. لذا فإن هذا الانتقال إلى POS سيساعد الإثيريوم على الاحتفاظ بمكانتها كنواة لتطوير الويب 3 والنقطة المحورية بالإضافة إلى القوى الدافعة وراء نمو السوق التي تجذب المستثمرين وتجذب انتباه المطورين على مر السنين.

من خلال التبديل من إثبات العمل إلى الحصة سيستخدم الإثيريوم طاقة أقل بنسبة 99.95٪! ومع ذلك ، فإن حقيقة أن إثبات الحصة تتطلب طاقة أقل من إثبات العمل لا تعني أن الأولى أفضل. عند التحول من نظام محمي بالطاقة إلى نظام مؤمن برأس المال، هناك تضحيات، ولا سيما باللامركزية.