دليلك الكامل لفهم عالم ديسينترا لاند الإفتراضي

بدأ عالم ديسينترا لاند يتصدر عناوين الصحف بعد فترة وجيزة من ظهور الواقع المعزز الميتافيرس الذي وجه الأسواق العالمية في اتجاه جديد ولفت انتباهًا كبيرًا منذ أن أعاد زوكربيرج تسمية عملاق تواصل الاجتماعي فيسبوك إلى ميتا في أكتوبر الماضي.

منذ أن أصبح العالم الافتراضي هو أحدث توجه استثماري، تسابق العديد من الشركات والمؤسسات لاستكشاف آفاق ما يبدو أنه عصر جديد من الأعمال.

الميتافيرس هو عالم افتراضي حيث يمكن للاعبين الاتصال والتواصل اجتماعيًا والعمل واللعب والتسوق وحتى زيارة المعارض الفنية والمتاحف. في الوقت الحاضر، تصدر بنك جي مورغان عناوين الصحف من خلال أن تصبح أول مؤسسة مالية كبيرة تدخل عالم الميتافيرس بافتتاح فرع له هناك. والآن أصبح الجميع يتسائلون ما هو ديسينترا لاند؟



ما هو ديسينترا لاند؟





هي منصة لعبة افتراضية تتيح للمستخدمين إنشاء واستكشاف وتداول أول أراضي افتراضية مملوكة للمستخدم على الإطلاق. قائمة على بلوك تشين الإثيريوم، يقوم المستخدمون في ديسينترا لاند بإنشاء المحتوى والتطبيقات الخاصة بهم والاستمتاع بها واستثمارها على المنصة. من بيوت عادية إلى قصور من القرون الوسطى، أنشأ أفراد المجتمع قرى بأكملها. في سوق ديسينترا لاند، يمكنك شراء وبيع الـ LAND وتعني المساحات والأراضي، والبيوت والشخصيات، وحتى الأسماء، بالإضافة إلى السلع الرقمية الأخرى والأدوات التي تدعمها سلسلة بلوك تشين الإثيريوم.

ما هي الأراضي أو LANDs؟





الأراضي أو LAND، هي أصل رقمي غير قابل للاستبدال يتم الاحتفاظ به في عقد إثيريوم ذكي وهو يمثل مساحة افتراضية ثلاثية الأبعاد غير محدودة في ديسينترا لاند. تنقسم الأرض إلى مساحات ذات إحداثيات ديكارتية لتحديدها مكانها. يحتوي كل رمز مميز تابع لـ LAND على معلومات حول موقعها ومالكه ورابط وصفها الذي يشرح ويشفر المواد التي يريد المالك تسليمها على أرضه.

ما هي MANA؟



MANA هي عملة رقمية من نوع ERC20 يسمح لمستخدمي ديسنترا لاند بشراء LAND ومنتجات وخدمات أخرى من الآخرين باستخدام عقود ذكية. حصلت MANA على تأييد كبير مؤخرًا، حيث سجلت مكاسب مذهلة بنسبة 4000٪ في الأشهر الـ 12 الماضية.



ماذا تحتاج للعب ديسينترا لاند؟



كل ما تحتاجه هو أن يكون لديك جهاز كمبيوتر يمكنه تشغيل Google Chrome أو Firefox وللاستمتاع الكامل باللعبة، ستحتاج أيضًا إلى توصيل محفظة العملات الرقمية الخاصة بك لتساعدك في الحفاظ على الأراضي والعملات الرقمية والمقتنيات الخاصة بك بأمان. ومع ذلك، فإن اللعبة قابلة للعب بدون محفظة.