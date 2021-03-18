دليلك الكامل لنظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية لعام2021

عملت السعودية في الآونة الأخيرة في طرح نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ، الذي يسمح للمقيمين الاستثمار لعام 2021 لكن بشروط.

حيث تعد السعودية أرض خصبة ومناسبة للاستثمار من قبل العديد من المستثمرين الأجانب أو المقيمين أو حتى المواطنين أنفسهم.

من هو المستثمر الأجنبي؟

المستثمر الأجنبي: هو الفرد الذي لا يملك الجنسية السعودية ، أو لا يملك جميع شركائه الجنسية السعودية.

من أين جاءت فكرة الاستثمار الأجنبي للمقيمين في السعودية

في بادئ الأمر كانت المملكة العربية السعودية تقتصر الاستثمار على المواطنين فقط ، وهذا الأمر سبب خسائر تصل إلى المليارات.

ومع وجود أزمة كورونا أحدثت المملكة هذه التغييرات بهدف إنقاذ الإقتصاد. حيث كانت السعودية تعتمد على مواسم كموسم الحج وموسم العمرَة اللذان يدعمان المملكة العربية السعودية بدخل وعائد مادي كبير جداً، عمل على استقرار الاقتصاد السعودي وانتعاشه وتميزه وسط دول قارة آسيا، إلا أنه في الوقت الحالي تكبد هذا الموسم الكثير من الخسائر.

كذلك بعد انخفاض أسعار النفط حاولت السعودية البحث عن حلول سريعة وفعالة للتخلص من هذه الأزمة، لكونها بلد يعتمد اقتصادها على النفط بشكل أساسي.

وأيضًا لتحقيق رؤية السعودية عام 2030، بجعل المستثمر الأجنبي شريك لا غنى عنه في التنمية الاقتصادية.



ما هو نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية لعام 2021

يلغي نظام الاستثمار الأجنبي الجديد للمقيمين في السعودية بمجرد تطبيقه النظام السابق وهو "نظام استثمار رأس المال الأجنبي لعام 1399 هجريًا". ويتضمن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد:

التعريفات

1.إصدار الرخصة.

2.الشروط وامتيازات وضمانات وإجراءات الاستثمار في المملكة.

3.أنواع الأنشطة عدا الاستثمار الأجنبي.

4.حقوق والتزامات وإعفاءات المستثمرين الأجانب.

5.صلاحيات والتزامات الديوان العام للاستثمار.

6.عقوبة مخالفة نظام الاستثمار ويترك القرار للطرفين للبت فيه والاستئناف.

7.أحكام تسوية المنازعات مع المستثمرين الأجانب.

8.المعاملة الضريبية للمستثمرين الأجانب.



ما هي شروط الاستثمار الأجنبي للمقيمين في السعودية:

بعد قرار السعودية السماح في الاستثمار الأجنبي للمقيمين، وضعت المملكة العديد من الضوابط والشروط لكي يتمكن الأجنبي من الاستثمار، أهمها:

1.يسمح للمقيم فقط في الاستثمار في الأنشطة المعتمدة من الحكومة.

2.أن يكون المقدم للاستثمار في المملكة مؤهلاً لذلك وذو خبرة، وألا يكون له جرم جنائي سابق، أو أي أحكام بمخالفة الأنظمة واللوائح.

3.أن يتوافق المجال الذي يرغب في الاستثمار به في المملكة مع كافة الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمتها المملكة مع دولًا أخرى.

4.تطابق مواصفات المنتج المواد الخام مع أنظمة المملكة.

5.السماح للمستثمر الأجنبي بالحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أكثر من نشاط في أماكن متعددة في المملكة، بشرط أن تتم جميعها وفقًا لشروط وضوابط الحكومة السعودية في مجال الاستثمار.

مجالات الاستثمار التي يسمح للمقيم الاستثمار فيها:

1. الاستثمار في المجال العقاري: من خلال بيع وشراء الوحدات السكنية أو التجارية أو الأراضي المتوقع زيادة نموها في المستقبل.

2. الاستثمار من خلال الودائع البنكية: وذلك من خلال إيداع المستثمر مبلغ متفق عليه ولا يحق له استخدامه إلى بعد انتهاء المدة المقررة ويحصل من خلاله على مبلغ شهري.

3. الاستثمار في مجال الأوراق المالية وشراء الأسهم: وذلك من خلال قيام المستثمر بشراء بعض السندات أو الاستثمار في الصندوق المالي من أحد الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي.

4. مجالات التعليم.

5. مجال علوم الحياة.

6.مجال الاتصالات.

7.المشاريع الصناعية.



الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية:

1. بعض الأنشطة في المجال الصناعي وهي التنقيب، والاستكشاف عن المواد البترولية أو إنتاجها.

2. يستثنى بعض الأنشطة في مجال الخدمات وهي خدمات الأمن والتحريات.

3. الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة

4. خدمات التوظيف الأهلية

5. وظيفة الوكيل التجاري بالعمولة

6. خدمات العلاج الطبيعي

7. خدمات التمريض

8. خدمات الصيد في الثروات المائية

وأخيرا الاستثمار في السعودية يعد فرصة ذهبية وذلك لما توفره المملكة من فرص كثيرة، وبيئة مناسبة.