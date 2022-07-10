دليلك لفهم الفرق بين إثبات العمل وإثبات الحصة

عند قراءة أخبارنا الرقمية يوميًا، ستصادف حتما مصطلحات مثل إثبات العمل (PoW) وإثبات الحصة (PoS). في حين أن الأمر قد يبدو وكأنها مفاهيم معقدة يصعب فهمها للمستثمرين الجدد لأن معظمهم نشأوا من قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجة، إلا أن التعلم هو شعارنا في مجال الكريبتو.

كلما زادت إدراكك للاختلافات بين إثبات العمل وإثبات الحصة، كان ذلك أفضل لأن هذه المصطلحات ضرورية لكي تفهم جيدًا لمعاملات العملات الرقمية وأمانها. نظرًا لأن كلاهما يعتبر من أساليب الإجماع، فإنهما يهدفان إلى تحقيق نفس الشيء، ومع ذلك، فإن الأول معروف بأمانه والآخر معروف بسرعته. لكن قبل أن نصل إلى ذلك، علينا أن نفهم ما هي آليات الإجماع.

ما هي آليات الإجماع؟

منذ إنشائها في عام 2008، تهدف التكنولوجيا الأساسية وراء العملات الرقمية إلى تغيير الطريقة التي يدير بها عالم التمويل الأعمال. حيث وصل الأمر إلى جعل مجموعة متنوعة من العمليات المالية أبسط. ومع ذلك، نظرًا لأنه من المفترض أن تحدث هذه العمليات على شبكة البلوك تشين التي لا تخضع لسيطرة كيان واحد، فهناك حاجة إلى موافقة الجميع على البلوك تشين على المعاملات التي تمت، كل ذلك دون الحاجة إلى طرف ثالث مركزي.

لتحقيق ذلك، يلزم وجود آلية إجماع، حيث تعمل كأسلوب لمشاريع البلوك تشين لحماية الشبكة من العناصر السيئة. يجب أن تحصل الكتلة على موافقة 51٪ على الأقل من عقد الشبكة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء أو إجماع. بالتالي، يجب أن يكون لدى البلوك تشين آليات إجماع للعمل بطريقة لامركزية، وهنا يأتي دور إثبات العمل وإثبات الحصة، حيث إنها البروتوكولات التي تمكن الغرباء من جميع أنحاء العالم من العمل معًا لبناء نظام مالي جديد بشكل مستقل .

ما هو إثبات العمل؟

على الرغم من أن اختراع PoW يُنسب إلى ساتوشي ناكاموتو، فقد تم تطوير الفكرة في عام 1993 لمكافحة البريد الإلكتروني السبام، ولكن أدرك ناكاموتو أن ذلك قد يكون بمثابة آلية إجماع لحماية بلوكشين البيتكوين.

كان إثبات العمل أول خوارزمية إجماع بلوك تشين يتم تنفيذها على الإطلاق. إنها خوارزمية مصممة للتخلص من الاستخدام الوهمي للكمبيوتر. تم إنشاؤه للتخلص من مشكلة الإنفاق مرتين على العملات الرقمية. يجب أولاً تأكيد الكتل التي تحتوي على معاملات بواسطة مستخدمي الشبكة قبل إضافتها إلى السلسلة. يستخدم المدققون القدرة الحسابية لحل ألغاز التشفير الصعبة من أجل التحقق من صحة الكتل. تم التحقق من صحة الكتلة بنجاح بواسطة أحد المشاركين، تمت إضافتها إلى السلسلة، ويتم مكافأة الشخص بعملة البيتكوين.

ما هو إثبات الحصة؟

اكتسبت طريقة إثبات الحصة (Proof of Stake) شهرة على مدار السنوات العديدة الماضية واستخدمتها بعض أكبر مشاريع العملات الرقمية، بما في ذلك سولانا وكاردانو. كان الهدف الأساسي منها هو نقل اعتماد الشبكة من قوة الكمبيوتر إلى القوة النقدية، مما سيعزز قابلية توسيع الشبكة وكفاءتها. في إثبات الحصة، يتم اختيار المدققين بناءً على "الحصة" التي يمتلكونها في البلوك تشين، أو مقدار هذا الرمز الذي يوافقون على تحصيصه حتى يتم اعتبارهم مدققين. إن وضع المزيد من العملات المعدنية يعني فرصًا أكبر لتلقي الجائزة بصفتك المدقق الذي ينشر المجموعة التالية.

انتظر .. أيهما أفضل؟

إذا فهمت الفرق بين إثبات العمل وإثبات الحصة يمكنك تحليل العملات الرقمية في محفظتك بشكل أكثر دقة. على سبيل المثال، يعد رهن الإثيريوم على الشبكة وكسب المزيد من الأموال ميزة لإثبات الحصة في العملات المشفرة.

خوارزمية ناكاموتو لإثبات العمل لها بعض القيود، على الرغم من حقيقة أنها تعمل بشكل جيد. لأنها تعتمد على التعدين، فإن الأمر يصبح أكثر تكلفة. وعلى الرغم من أن هذا يعتبر في الغالب عيبًا من وجهة نظر اقتصادية وبيئية.

تشمل عيوب إثبات الحصة مخاطر الإنفاق المزدوج. أيضًا ، يمكن للمشاركين الاستيلاء على حوكمة السلسلة برهنهم المزيد من الرموز الرقمية المميزة. في النهاية ، توفر إثبات العمل أمانًا أقوى من إثبات الحصة نظرًا لأنه من الأكثر تكلفة عند المهاجمة.