دليل مبسط حول تعدين العملات الرقمية بالتفصيل

العملات الرقمية من أحدث التوجهات في الوقت الراهن، التي يسلكها الجميع من أجل الحصول على الأرباح المادية وبشكل أخص تداول العملات الرقمية، إلا أنه يواجه الغالبية التعرض للخسائر المادية الكبرى، وذلك بسبب عدم الإلمام بكل الجوانب التابعة لهذا المجال، لذلك من أفضل المجالات الأمنة المتواجدة في العملات الرقمية والتي من خلالها يمكن الحصول على ربح معقول، هو تعدين العملات الرقمية، حيث أنه إذا توفر لديك ما تحتاجه من أجل القيام بتلك العملية وفهم التعدين بشكل صحيح، سيصبح من السهل الحصول على ربح مادي مرضي بالنسبة لك، لذلك من خلال موضوعنا سنعرض كل ما يخص بمجال تعدين العملات الرقمية.

ما هو تعدين العملات الرقمية

بداية يجب التعرف على البلوك تشين، وهو عبارة عن خاصية تضمن من خلالها جميع العمليات والمعاملات الخاصة بالعملات الرقمية والتي أهمها الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالعملاء، فنجد أن يجب استخدام ما يعرف بالتعدين، من أجل التحقق من صحة المعاملات والمعاملات الموجودة على البلوك تشين.

ذلك عن طريق مجموعة من الأجهزة القوية والتي منها كارت الشاشة المتواجد بداخل جهازك، حيث يعمل ذلك الكارت على القيام بحل العمليات الحسابية المعقدة المرتبطة بالعملات المشفرة، ومقابل استخدام كارت الشاشة الخاصة بك في العملية السابقة واستهلاكك لكم كبير من الكهرباء يتم تعويضك بمبلغ معين من قيمة العملة الرقمية التي تقوم بتعدينها.

نجد أن تعدين العملات الرقمية هي عملية يمكنك من خلالها أن تدر ربح جيد، والدليل على ذلك الإقبال الشديد في الفترة الأخيرة على كروت الشاشة وغلو ثمنها في الأسواق، حيث نلاحظ أن أقل كارت سعره يتعدى 1750 جنية مصري تقريبًا، وهناك مدى كبير من الكروت التي يمكنك الحصول عليها فهناك.

كروت ال 1000، وهي تعد أقل فئة.

كروت ال 2000.

كروت ال 3000 الإقبال عليها كبير.

ملاحظة

هناك بلاد تسمح بتعدين العملات الرقمية وهناك بلاد تمنع القيام بهذا الأمر، لذلك عليك مراجعة بلدك قبل الدخول في ذلك المجال.

أرقام الكروت تعبر عن مساحة ذاكرتها، وتلك المساحة يجب أن تكون متلائمة مع العملات الرقمية المشفرة المراد تعدينها.

طريقة تعدين العملات الرقمية

تتوقف القدرة على تعدين العملات الرقمية على نوع كارت الشاشة من ناحية الجيجا، فكارت الشاشة ال 4 جيجا لا تستطيع بواسطته القيام بتعدين عملة مثل ال Ethereum، لكن يمكن تعدين عملات رقمية أخرى والسبب في ذلك يرجع إلى ملف ال DAG هو عبارة عن ملف مخزن على ذاكرة كارت الشاشة، ويستخدم في حل العمليات الحسابية التي نحصل من خلالها على الأرباح المادية.

فنجد أنه إذا كان ملف ال DAG الخاص بالعملة أكبر من حجم كارت الشاشة المستخدم أي ذاكرة كارت الشاشة، فلا يستطيع كارت الشاشة في تلك الحالة بالقيام بعملية تعدين تلك العملة الرقمية، لذلك يمكن باستخدام موقع DAG size calculator معرفة حجم ال DAG الخاص بكل عملة رقمية، ومعرفة كارت الشاشة المناسب للتعدين بالعملة المشفرة المطلوبة.

لذلك إذا قمت بتعدين عملة ما في وقت ما، ولكن وجدت بعد ذلك أن قيمة ال DAG الخاص بالعملة تعدت كارت الشاشة، في تلك الحالة لا تتخلص من كارت الشاشة بل تابع باقي العملات الرقمية القابلة للتعدين في سوق العملات الرقمية، ومن ثم ابدأ في تعدينها.

بشكل عام يمكن الرد على كيفية تعدين العملات الرقمية من خلال 4 خطوات أساسية وهم:

اختيار العملة الرقمية المراد تعدينها. عمل download لبرنامج التعدين الخاص بالعملة المشفرة. توفر محفظة رقمية خاصة بك. ربط برنامج التعدين مع محفظتك الإلكترونية، فنجد أن المحفظة الرقمية التابعة لك توفر لك رقم معين خاص بك، تأخذ ذلك الرقم ومن ثم تضعه على برنامج التعدين المستخدم، ذلك لأنه عند الوصول إلى الحد الأدنى للتحويل التابع للعملة الرقمية، يبدأ بشكل تلقائي إرسال أرباحك إلى محفظتك.

يتم استلام الأرباح المتحصل عليها من عملية التعدين عن طريق دخول الأرباح بداخل المحفظة الإلكترونية ومن أشهر المحافظ الإلكترونية المستخدمة هو Coinbase ومن ثم استلامها عبر الحساب البنكي أو بايبال PayPal.

كيف تتم عملية تعدين العملات الرقمية؟

يتم تعدين العملات الرقمية من خلال فك شفرات العملة من خلال كارت الشاشة عن طريق حل العمليات الحسابية كما سبق شرحه، ولحساب عملية التعدين الرقمية، يتم استخدام وحدة تسمى الهاش ريت أو الميجا هاش ريت، فنجد ان كل كارت شاشة له قدرة على فك العمليات الحسابية بواسطة الوحدة القياسية السابق ذكرها، على سبيل المثال كارت ال 1660 super معدل الهاش ريت عند تشغيل برامج التعدين حوالي 25 ميجا هاش ريت بالثانية الواحدة.

معدل التجزئة Hashrate هو عبارة عن عدد العمليات الحسابية التي يمكن للكارت أن يقوم بإجرائها خلال الثانية الواحدة.

ذلك الهاش ريت يستخرج مع معدل 0.00144 من عملة الإثريوم خلال الساعة الواحدة.، فعلى سبيل المثال، يضرب المعدل السابق في العملة يعطي القيمة بالدولار خلال اليوم الواحد.

مثال بناء على سعر عملة الإثريوم اليوم: 0.00144*1280.14= 1.84340 دولار/ يوم.

بالتالي كل ما سبق ذكره هو بمثابة رد على سؤال كيف تعمل العملات الرقمية عند القيام بعملية التعدين؟

حساب صافي الربح المتحصل من تعدين العملات الرقمية

هناك العديد من المواقع التي تقوم بتوفير العملية الحسابية الخاصة بنوع الكارت المستخدم بالجهاز عن طريق كتابة Hashrate For Mining في محركات البحث، ومن خلال توفير البيانات التالية يمكنك الحصول على صافي الربح المتحصل عليه من تعدين العملة الرقمية خلال اليوم الواحد بشكل تقديري.

وضع نوع الكارت المستخدم.

عدد الكروت المتواجدة.

سعر تكلفة الكهرباء المستخدمة للكيلو وات.

مجموعة كروت الشاشة من حيث الوات.

يمكن استخدام مواقع لحساب أرباح تعدين العملات الرقمية، والتي منها موقع Whattomine .

ملاحظة: زيادة الأرباح من تعدين العملات الرقمية يتم من خلال زيادة عدد الكروت المستخدمة في العملية، حيث إنه كلما زاد عدد الكروت كلما زاد الهاش ريت المستخرج وبالتالي كلما زادت القيمة الربحية المتحصل عليه من تلك العملة.

أجهزة تعدين العملات الرقمية

يرجع العمل في تعدين العملات الرقمية كمجال عمل جزئي أو كلى أو حتي كهواية، ويتوقف على الإمكانيات المتاحة معك والتي قد تكون بسيطة أو أفضل ما يكون، من الأجهزة الأساسية التي تحتاجها للدخول في مجال تعدين العملات الرقمية ما يلي:

1- التعدين بواسطة Asic

Asic هو عبارة عن Application Specific Integrated Circuit، وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر مصممة من أجل القيام بعملية تعدين العملات الرقمية المشفرة، لكنه لا يستطيع القيام بتعدين سوى عملة رقمية واحدة فقط، أي معنى ذلك أن كل جهاز يكون متخصص بعملة واحدة، على سبيل مثال جهاز Asic يقوم بتعدين عملة الإثريوم فقط وجهاز أخر يعدن البيتكوين وهكذا.

ذلك لأنها لا تستطيع القيام بحل أكثر من خوارزمية في نفس الوقت، فقدرتها تكفي غالبًا في حل خوارزمية واحدة فقط، وهناك مواقع يمكنك استخدامها من أجل الحصول على تلك الأجهزة لشرائها، بالإضافة إلى وجود مواقع أخرى لمتابعة وللتعرف على الأرباح المتحصل عليها من تعدين العملات الرقمية والتي منها ما يلي:

موقع Miners Profitability ، سنجد العمود الأول يعبر عن الModel الخاص بال miner والعمود الثاني يشير إلى تاريخ إصدار الminer والثالث يشير إلى قوة التعدين (الهاش)، الرابع يعبر عن مقدار الكهرباء المستهلك، الخامس يشير إلى ال noise، والسادس يعبر عن العملة الذي يعمل على تعدينها (الخوارزمية)، والأخير هو عبارة عن سعر الأرباح اليومية المتوقعة.

مع العلم أن الخوارزمية المستخدمة مع البيتكوين هي SHA-256.

موقع bitmain يتواجد عليه الإصدارات الأخيرة لأجهزة تعدين البيتكوين عل سبيل المثال Bitcoin Miner S19، Bitcoin Miner S19 Pro، Bitcoin Miner S19 XP، بالإضافة إلى أسعار تلك الأجهزة، ومن التحديثات الأخيرة التي أجريت على هذا الموقع هو سهولة شراء تلك الأجهزة بواسطة ال Bitcoin.

يتواجد عليه الإصدارات الأخيرة لأجهزة تعدين البيتكوين عل سبيل المثال Bitcoin Miner S19، Bitcoin Miner S19 Pro، Bitcoin Miner S19 XP، بالإضافة إلى أسعار تلك الأجهزة، ومن التحديثات الأخيرة التي أجريت على هذا الموقع هو سهولة شراء تلك الأجهزة بواسطة ال Bitcoin. موقع Coin Mining Central يستخدم من أجل شراء أجهزة تعدين العملات الرقمية، وكذلك يمكن بواسطة عملة ال Bitcion شراء الأجهزة.

ملاحظة: لا يرغب الكثيرين في الحصول على أجهزة Asic من أجل التعدين، ذلك بسبب غلو ثمنها ولكن هناك بديل عنها جيد وهو ال Mini Asic.

2- كروت الشاشة GPU

أعلى الكروت المتوفرة في الوقت الراهن هو كارت NVIDIA Geforce RTX 4090، وهو حديث الإصدار، قوة تعدينه 9.80 كيلو هاش/ ثانية، سعرة في الوقت الحالي وصل إلى 1499 دولار ويعدن حاليًا 0.77 دولار، كل تلك الأسعار غير ثابتة، وتتوقف على سعر العملة الرقمية والتي منها:

Conceal (CCX)

Ryo (RYO)

Equilibria (XEQ)

اختيار كارت الشاشة والعملة المناسبة للتعدين

ينصح باستخدام كارت شاشة ال 3060TI، لكونه يمتاز بأن قيمته مقابل سعر شراءه مناسبين لتعدين العملات الرقمية، وذاكرة هذا الكارت 8 جيجا، لذلك من خلال موقع Whattomine يمكنك تحديد كارت الشاشة المناسب والعملة المتلائمة معه، عن طريق ما يلي:

تحديد كارت الشاشة والعدد الذي تريده منه، فعلى سبيل المثال أخترت عدد واحد من كارت الشاشة 3060TI.

قم بالنزول للأسفل سيظهر أمامك تكلفة Cost الكهرباء المستهلكة / كيلو وات، مع العلم أنها تختلف من بلد إلى أخرى لذلك عليك تحديد بلدك من أجل مراعاه ذلك.

بعد ذلك عند الضغط على Cakulate سيظهر أمامك صفحة جديدة تحوى بداخلها على إجمالي الأرباح وليس الصافي، سيخصم من تلك الأرباح تكلفة الكهرباء المستهلكة.

ملاحظة

كروت الشاشة المتواجدة بالأعلى هي كروت الفئة العليا وذلك لكونها الإصدارات الحديثة، لكن كلما توجعت إلى أسفل ستجد كروت الفئة المتوسطة وهكذا.

تحتوى الشاشة النهائية على العملة الرقمية وإجمالي الربح مطروح منه تكلفة الكهرباء المستهلك بالدولار، وأفضل العملات الرقمية الملائمة للتعدين هي ال Bitcoin والEthereum Classic، لكن يجب متابعة متابعة الموقع المذكور بالأعلى، بسبب أن عد ثبات العملات وتغيرها مع مرور الأيام.

أفضل العملات الرقمية للتعدين

تعدين العملات الرقمية هو من أفضل المجالات المتاحة للأشخاص الخائفين من التعرض للمخاطر المالية، ذلك لأن التعدين لا يحتاج إلى الأموال بأي شكل من أشكالها على الأطلاق، لذلك من أفضل العملات الرقمية المرشحة لعملية التعدين ما يلي:

1- عملة Ethereum Classic

بعد توقف عملة ال Ethereum، كان البديل الأمثل لها هي عملة الEthereum Classic، وتلك العملة بدأت في انطلاقها في عام 2016، ومن خلالها يتم الحفاظ على البلوك تشين الأصلية لعملة ال Ethereum، الهاش التابع لتلك العملة يساوي 21.58 تيرا/ ثانية، ومكافأة كتلة التعدين وصل إلى 2.48 وحدة من ال ETC، وسعر العملة في الوقت الراهن تقريبًا 21.68 دولار.

2- عملة RavenCoin

تعد من أكثر العملات الرقمية تحقيقًا للأرباح من التعدين، ويرمز بها برمز RVN، تعتمد العملة على خوارزمية X16R، وهي تستخدم في عمليات التعدين اللامركزية، حيث يمكن من خلالها تمكين المدفوعات الفورية بكل سهولة، ذلك غير احتوائها على بلوك تشن محسن والذي يعمل على نقل الأصول من فرد لأخر، وتم إطلاق تلك العملة المشفرة في عام 2018، الهاش الخاص بالعملة يساوى 2.52 تيرا/ ثانية، ومكافأة كتلة التعدين وصلت إلى 5000 وحدة من العملة، وسعر العملة الآن وصل إلى 0.03143424 دولار.

3- عملة Monero

يرمز لعملة مونيرو برمز XMR، يستخدم من أجل تعدين تلك العملة بواسطة كارت الشاشة أو ما يعرف بوحدات المعالجة المركزية CPU، أطلقت العملة في عام 2014، ومعدل الهاش الخاص بها يساوي 2.56 جيجا/ ثانية، بالإضافة إلى مكافأ كتلة التعدين 0.60 من عملة المونيرو، سعرها في الأسواق حاليًا وصل إلى 140.63 دولار أمريكي.

ما هي أنواع تعدين العملات الرقمية؟

للتعدين العملات الرقمية ثلاثة أنواع، والتي سنتناولها عبر مجموعة النقاط التالية:

1- التعدين الفردي

يعد من أصعب عمليات تعدين العملات الرقمية، حيث أنها تحتاج إلى أجهزة عالية الدقة وتكلفة كبيرة جدًا والتي قد تصل إلى عشرة ملايين دولار، ويمتاز بكونه له عدد هائل من المميزات، وفي حالة إيجاد البلوك يمكنك الحصول على كامل الربح من تعدين العملات الرقمية بلا وجود شريك معك.

2- التعدين الجماعي

من أشهر أنواع تعدين العملات الرقمية، والمنتشرة بشكل ضخم في جميع أنحاء العالم، وهي عبارة عن توفر تجمعات من الأفراد يوفرون الأجهزة اللازمة من أجل التعدين، وكذلك الكهرباء وإدخال البيانات من أجل فك شفرات العمليات الرياضية المعقدة، وعند الوصول إلى الهاش، يتوزع الربح على الجميع بناء على قوة الهاش التابعة لكل فرد من المعدنين وقوة الحاسوب من الأجهزة المستخدمة والكهرباء المستهلكة أيضًا.

3- تعدين الند بالند

يشبه ذلك النوع من التعدين بشكل كبير النوع الأول، حيث يتوجد بداخلة مجموعة من الأفراد، ليس من أجل تجميع البلوكات ولكن لتجميع الShare، في النهاية بعد الحصول على البلوك بتم تقسيمة كاملًا على الأفراد ولكن بناء على ما قام به كل فرد من تجميع ال Share داخل المجموعة.

مواقع تعدين العملات الرقمية

يتوفر العديد من المواقع المتخصصة في تعدين العملات الرقمية، وكل برنامج له طريقته الخاصة في التعدين من خلال النقاط التالية سنوضح أهم البرامج المستخدمة لذلك الغرض.

1- موقع Nanopool

أشهر المواقع المستخدمة في تعدين العملات هو Nanopool، والذي يستخدم في عملية التعدين الجماعي، وطريقة التعدين على هذا الموقع تتم بواسطة الخطوات الأساسية التالية:

الدخول على موقع Nanopool . اختيار العملة الرقمية المراد تعدينها والتي تظهر على الصفحة الرئيسية للموقع، على سيبيل المثال عملة Ethereum Classic. اضغط على Quick Start من أجل تحميل برنامج التعدين الخاص بالعملة المختارة. سيظهر لك علامة تبويب، قم بالضغط على nanominer لتحميلها. سيظهر لك اختيارات تبعًا للنظام الذي يعمل به الجهاز الخاص بك، سواء ال Linux أو Windows، اختار الأنسب لك منهم. ثبت برنامج الnanominer في المكان المناسب لك. ستلاحظ نزول ملفات Confing على الجهاز عند تحميل البرنامج، كل ملف مختص بعملة حيث يتواجد اختصار العملة بجانبه على سبيل المثال etc اختصار لعملة ال Ethereum Classic. لذلك قم بفتح الملف الخاص بالعملة المراد تعدينها، ثم قم بوضع رقم محفظتك مكان رقم ال Wallet المتواجد. بعد ذلك قم بفتح ملف ال Confing نفسه، ضيف العملة التي تعمل عليها و rigName وال E-mail وهو عبارة عن كلمة السر الخاصة بك وتأكد من رقم المحفظة هو رقمك حتى لا تذهب الأرباح للشركة بدلًا منك.

ملاحظة: في حالة الرغبة في تعدين عملة أخرى، قم بفتح ملف ال Confing التابع للعملة المراد تعدينها، ثم قم بوضع رقم محفظتك ونوع العملة تأكد منه، ويمكنك تغير ال rigName بالاسم الذي ترغب به، بعد ذلك افتح ال Confing الأساسي او العام وتأكد من رقم المحفظة، ثم ضع اسم العملة المستخدمة بجانب ال Coin، ثم ضع ال rigName نفس الموجود في ملف Confing التابع للعملة المراد تعدينها، وضع كذلك ال E-mail.

الخطوات السابقة هي خطوات أساسية قبل البدء في استخدام البرنامج نفسه، يتم استكمال العمل على الموقع من خلال ما يلي:

قم بفتح برنامج، وستجد أن كافة المعلومات المدخلة عبر الخطوات السابقة، مسجلة أمامك على البرنامج. ثم سيبدأ البرنامج في تعدين العملات الرقمية بناء على كفاءة الكارت الموضوع بالجهاز. بعد الانتهاء من التعدين، سيقوم البرنامج بعمل Share. ادخل على موقع ال Nanopool مرة أخري، ثم على العملة المراد تعدينها ولنفرض Ethereum Classic. ستجد في أعلى الصفحة خانة بجانب ال Search، ضع بها عنوان محفظتك، ثم اضغط على Search. سيظهر أمامك الرصيد الخاص بك، والبرامج التي تعمل في الوقت الراهن والفترة الزمنية التي بدأت بها، وسرعة rating. ستجد ال Minimum Payout الخاصة بالعملة وفي حالة الEthereum Classic من المفترض أن يساوى 0.1، في حالة ان الرقم مختلف تغيره من خلال الضغط على Setting ثم كتابة ال Password وهو ال E-mail السابق ذكره، يليه كتابة العدد المطلوب وهو 0.1، ثم اضغط على Apply Change.

ملاحظة: إذا كان ال Rating يساوي الصفر أو أقل من 10، سيعطى أن كلمة المرور التي قمت بإدخالها خاطئة، مع العلم ان ال Rating يصل إلى 10 تقريبًَا خلال ساعة واحدة أو أقل.

2- موقع Binance Pool

العملات الرقمية المشفرة القابلة لعملية التعدين، يتواجد في جميع أنحاء العالم أجهزة تساهم في تعدينها، فنجد انه كلما زادت عدد الأجهزة التي تعدن تلك العملة نتج عنه مصطلح يعرف بصعوبة الشبكة، والتي بدورها يترتب عليها احتياج الشخص الذي يقوم بالتعدين لمعدات تعدين وقوة أكبر من اجل الحصول على الربح المرجو من تعدين العملات الرقمية.

فعلى سبيل المثال لا يمكن لفرد واحد لا يمتلك كل المعدات المطلوب فقط كارت شاشة أن ينافس شبكة كبيرة من الأفراد لديهم المعدات التي يحتاجونها من أجل تعدين العملات الرقمية والحصول على الربح، لذلك يستحسن الانضمام إلى تلك الشبكة من الأفراد والمساهمة بواسطة المعدات التي تمتلكها، وفي مقابل المساعدة المقدمة تأخذ جزء معين من الأرباح المتحصل عليها.

لذلك ال Pool هو عبارة عن مجموعة من الأفراد يتشاركون في الطاقة التعدينية المتوفرة لديهم، وفي مقابل ذلك كل فرد يأخذ جزء من الربح بنفس مقدار المشاركة (القوة التعدينية) التي تقدم بها.

يوفر الPool منصة من أجل المشاركة فيها فقط، لذلك يجب وجود برنامج تعدين من أجل التوصيل بيننا وبين ال Pool، والتي تختلف من كارت شاشة لأخر سواء AMD أو NVIDIA.

نجد أن كل عملة رقمية لها Pool خاص بها، وقد تجد ان هناك مجموعة من العملات الرقمية متواجدة في Pool واحد معًا، فنلاحظ ان كل Pool له شروط خاصة به والتي منها:

هناك Pool يضع لك حد معين من تعدين العملات الرقمية من بعد تحققيه يمكنك الحصول على الأرباح،

يحصل الPool على نسبة من الأرباح كرسوم تشغيله، فنجد أن تلك النسبة تختلف من Pool لأخر.

يفضل الغالبية Binance Pool وذلك لكونه أي سنت أنت تقوم بتعدينه ينزل بشكل أتوماتيكي في حسابك، بالتالي يمكنك سحب المال من خلال الموقع نفسه أو من عن أي طريق أخر الاختيار يرجع لك بالكامل.

طريقة المشاركة في الBinance Pool

هو عبارة عن مجموعة من الخطوات البسيطة، ومن ثَم يمكنك أن تكون واحد من مجتمع ال Binance Pool، وذلك عبر التالي:

التسجيل على منصة Binance ، عبر تسجيل ال E-Mail الخاص بك ورقم هاتفك، يوصلك كود حتى تستطيع القيام بخطوة تحقيق الهوية، لأجل رفع حد السحب الخاص بك، ولكن إذا كنت ستكتفي بحد السحب الموضوع فلن تحتاج إلى القيام بالخطوة الأخيرة. اذهب إلى خيار Finance المتواجد في الشريط الأسود أعلى الموقع. سيظهر لك شريط منبثق منه أختار Binance Pool. يعمل Binance Pool على 2 من الخوارزميات، الأولى خاصة بعملات ال Bitcoin والأخرى عملة ال Ethereum. سنكمل الشرح على تعدين العملة الرقمية التابعة ل Ethereum، في حالة وجود كارت شاشة أكبر من 4 جيجا. عند فتح نافذة ال Binance Pool، ستجد كلمة Mining Account، قم بالضغط عليها، ثم اختار ضع ال User Name واختار العملة الرقمية المراد تعدينها ، ثم أضغط على Create. قم بالضغط على workers، وعند النزول إلى أسفل ستجد الروابط الخاصة بال Pool، حيث يتواجد ثلاثة روابط يمكنك اختيار أي واحد منهم، تلك الخطوة هامة من أجل الربط بين موقع ال Binance Pool وبرنامج التعدين المستخدم، والذي سيضح أكثر خلال شرح البرامج في الأسفل.

ملاحظة: في حالة العمل بنظام تشغيل أخر بخلاف ال Windows، يمكنك الدخول على View tutorial المتواجد بجانب العملات، والمتواجدين تحت عنوان ال Proof of Work، ومتابعة طريقة العمل على Binance Pool من خلال تلك الأنظمة.

برامج تعدين العملات الرقمية

يتواجد مجموعة كبيرة من برامج تعدين العملات الرقمية، التي تختلف بناء على نوع الكارت المستخدم، وطريقة التعدين، فهناك من يفضل القيام بالتعدين عن طريق استخدام نظام تشغيل Windows أو استعمال نظام تشغيل خاص بتعدين العملات الرقمية مثل: (Hive OS- Minerstat- Miner OS- Easy miner)، ونجد أن من برامج تعدين العملات الرقمية ( Teamredminer- Bminer- NBminer- Gminer- Pheonix Miner- Ethminer).

يرجع اختيار البرنامج الأنسب لتعدين العملة الرقمية بناء على ال Shares Amounts عند استخدام كارت الشاشة من النوعين NVIDIA, AMD، فكلما كانت نسبة المشاركة أعلى لبرنامج ما، كان هو الأنسب من حيث الاستعمال، وهناك ما يعرف بال Real Hashrate الذي يمكنك متابعة قراءته من خلال ال Pool ولكنه يعطي قراءة في بعض الأحيان أقل من الهاش ريت التابع لبرنامج تعدين العملات الرقمية Software Dashboard Hashrate.

أفضل برنامج مرشح عند استخدام كارت شاشة ال NVIDIA هو GMiner، وأفضل برنامج لكارت AMD هو Team Red Miner.

ملاحظة: في الأغلب كل موقع له البرنامج الذي يعمله معه بكفاءة عالية.

1- برنامج GMiner

يستخدم برنامج GMiner مع كارت الشاشة AMD ومن المواقع التي يعمل معاها هذا البرنامج موقع Binance Pool، لذلك في البداية تقوم بتنزيل البرنامج بناء على نظام التشغيل الذي يعمل به جهازك، ثم ينزل البرنامج ولكن في ملف مضغوط فعليك القيام بفك الضغط عن طريق ما يلي:

بعد نزول البرنامج على سطح المكتب على سبيل المثال.

قم بالضغط على الزر الأيمن للفأرة، ثم أختار Extract Here واضغط على الموافقة على الشروط ومن ثم الاستمرار وستجد أن البرنامج أصبح عادي.

عليك الانتباه انه إذا كان جهازك عليه برنامج anti virus، إيقافه أثناء تنزيل البرنامج، لأن أغلب برامج مضادات الفيروسات تتعامل مع برامج تعدين العملات الرقمية على أنها فيروس، بالتالي ستعيق من عملية التنزيل.

طريقة العمل على برنامج ال GMiner

من أجل تشغيل البرنامج بما يتناسب مع موقع التعدين، يجب أتباع الخطوات التالية:

قم باختيار ملف ال mine-eth.bat، وعن طريق الضغط بالزر الأيمن للفأرة، قم باختيار تحرير، سيفتح معك نافذة جديدة. ستجد أن النافذة الجديدة تحتوي على أسم البرنامج يليها الخوارزميات المستخدمة يليها ال Server. يتم تغير ال Server عن طريق الرجوع إلى موقع Binance Pool ومن ثم اختيار Worker، النزول إلى أسفل الصفحة، سيظهر لك ثلاثة Pool، قم باختيار واحد منهم واضغط Copy، وارجع إلى النافذة السابق فتحها وضع الرابط محل ال Server المتواجد بالفعل. يليهم ال User، قم بتحديده، بعد ذلك اذهب إلى موقع Binance Pool بنفس الطريقة السابق ذكرها، وقم بنسخ اليوزر الموجود، ثم قم بوضعه محل اليوزر في النافذة. في حالة وجود الباسورد قم بإضافة حرف ال p ثم علامة ال (-) ثم كتابة الرقم السري المتواجد على موقع Binance Pool. ثم اغلق النافذة مع عمل حفظ لها قبل الإغلاق. ثم تشغيل ال miner الخاص بنا، الذي يقوم بالتعرف على كارت الشاشة الخاص بك، ومن ثم القيام بتعدين العملات الرقمية، وستجد بعد ذلك أن كافة الأرباح ستتواجد على منصة ال Binance.

عند تطبيق الخطوات السابقة، يحدث ربط بين موقع تعدين العملات الرقمية والبرنامج المتخصص في تلك العملية. بالتالي نجاح عملية التعدين.

2- برنامج Team Red Miner

يستخدم برنامج ال Team Red Miner مع كارت الشاشة NVIDIA ،وهو يعد من البرامج المرشحة للعمل مع موقع الBinance Pool، ويعمل البرنامج بنفس خطوات برنامج GMiner، تطبقها على هذا البرنامج من أجل تنزيله، بعد تنزيل البرنامج ستجد أن هناك العديد من الملفات التي نزلت معه، كل تلك الملفات هي عبارة عن ملفات تعدين لعملات رقمية مختلفة يوفرها البرنامج، فعلي سبيل المثال في حالة تعدين عملة ال Ethereum بسبب توفر كافة الأدوات اللازمة والتي منها كارت شاشة أعلى من 4 جيجا بالجهاز تختار الملف التابع لتلك العملة، سنوضح خطوات العمل في النقاط التالية:

يتم اختيار الملف الذي يسمى Start_eth.bat، ثم بالضغط على الزر الأيمن بالفأرة سيظهر لك خيارات أختر منها تحرير. سيفتح أمامك صفحة، اتجه إلى السطر الأخير والذي يتكون من اسم البرنامج واسم الخوارزمية المستخدمة ورابط الPool.

ملاحظة: رابط ال Pool يمكنك الحصول عليه من خلال الرجوع لموقع تعدين العملات الرقمية الذي تعمل عليه، علي سبيل المثال Binance Pool ومن Workers يمكنك اختيار الPool المناسب لك. بعد عمل Copy ل Pool الموجود على موقع التعدين، أرجع إلى ملف Start_eth.bat وغير الرابط ال Pool الموجود بالرابط الجديد. بعد ذلك ستجد (u-) وهو يشير إلى ال User Name، ويليه رقم المحفظة بقم بحذف بشكل كامل، وبالرجوع إلى موقع Binance Pool أسفل روابط ال Pool، ستجد كلمة Workers قم بأخذ الرمز وبالرجوع إلى الملف ضعه مكان رقم المحفظة الذي قمت بمسحه. ستجد بعد ذلك (p-) وهو يشير إلى ال Pass word، وبجانبه علامة x، بالرجوع إلى موقع Binance Pool انسخ ال Pass word، ثم ارجع مرة أخرى إلى الملف وضع كلمة السر مكان علامة x. هكذا يكون ملف التعدين جاهز، اغلق الملف واحفظه عن طريق النقر على Save. ثم بعد ذلك تأتي على ال miner الخاص بنا وهو ملف Start_eth.bat، ثم القيام بتشغيله.

ملاحظة

كل ما ذكر عن عملة ال Ethereum هي عبارة عن أمثلة توضيحية، وذلك لأن تلك العملة تحولت من Proof Of Work إلى Proof Of Stake أي توقفت عن العمل في يوم 15 سبتمبر لعام 2022، لذلك العملة التي ستجدها بدلًا منها هي Ethereum Classic.

ال Proof Of Stake هو عبارة عن أنه مازال يمكن إجراء عمليات التحقق من المعلومات المتواجدة على البلوك تشين ولكن لفئة معينة وهم المالكين لنسبة كبيرة من تلك العملة الرقمية، بالتالي تغيير نمط التحقق وعدم اللجوء إلى أجهزة ذات إمكانيات عالية تستهلك قدر كبير من الطاقة، لذلك الطريقة الجديدة لعملة ال Ethereum من أفضل الطرق المستخدمة في الوقت الحالي، ذلك لكونها صديقة للبيئة.

الحصول على الربح من منصة Binance Pool ومتابعة سير العملية

بعد ربط الموقع مع البرنامج التابعة له، سيبدأ مباشرة عملية تعدين العملات الرقمية في البدء، ثم إدخال الأرباح على المنصة، لذلك يمكنك مراقبة سير عملية التعدين على المنصة من خلال النقاط التالية:

في صفحة ال Binance Pool الرئيسية ستجد بجانب ال Home يتواجد الإحصائيات Statistics، قم بالضغط عليها. سيظهر أمامك صفحة جديدة تتكون من:

عدد ال worked والتي تدل على عدد كروت الشاشة والكمبيوتر المستخدم على نفس الحساب.

يظهر عدد الأجهزة النشطة والمتوقفة عن العمل.

معدل الربح لليوم الحالي.

معدل الربح لليوم السابق.

رسم بياني للهاش ريت التابع لك.

تحويل الأرباح من على Binance Pool

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكنك أتباعها من أجل تحويل الأرباح، والتي منها ما يلي:

الذهاب إلى خيار ال Wallet المتواجد بصفحة ال Binance Pool الخاص بك. يظهر لك قائمة أختار منها Pool. يفتح نافذة جديدة تحتوى على كافة تفاصيل حسابك من الرصيد. بجانب العملة التي تقوم بتعدينها ستجد الرصيد التابع لك، على نفس الصف ستجد كلمة Transfer، قم بالضغط عليها. سيظهر لك نافذة منبثقة، ستختار بناء النسبة التي تريد تحويلها من الرصيد حيث يتوفر أمامك (25%- 50% - 75% - 100%)، على سبيل المثال، قم باختيار نسبة 100% أي كل الرصيد. ثم سيتم تحويل الرصيد مباشرة على محفظتك Spot، حيث إنها المحفظة التي يتحول الرصيد عليها بينما محفظة ال Pool هي المحفظة التي يتحول عليها ناتج تعدين العملات الرقمية في بادئ الأمر، مع العلم أن عملية تحويل العملات تتم بدون أي رسوم.

تعدين العملات الرقمية بالهاتف

يمكن القيام بتعدين العملات الرقمية بالهاتف، وسنعرض التفاصيل الخاصة بذلك الموضوع عن طريق شرح تلك العملية على عملة ال Bitcoin، فقط من أجل إيضاحها.

هناك مجموعة من التطبيقات التي يمكنك إنزالها على هاتفك من أجل القيام بتعدين العملات الرقمية ومن تلك البرامج ما يلي:

1- تطبيق Bitclaim

يمكن فقط لحاملين هواتف بنظام ال Android بتنزيل تطبيق Bitclaim، وهو سهل جدًا في الاستخدام كل ما في الأمر يجب توفر محفظة للعملات الرقمية خاص بك، ثم إدخال محتوياتها من البيانات على التطبيق، يمكنك العمل على ذلك التطبيق بكل سهولة، فهو يوفر العديد من المميزات والتي منها جمع نقاط ساتوشي كل 30 دقيقة تقريبًا، ومن أجل تحويل الأرباح من عملة رقمية إلى حقيقية يجب الوصول إلى الحد الأدنى من أرباح العملة الرقمية على المحفظة.

2- تطبيق Coin.pht

يعد تطبيق Coin.pht هو واحد من أفضل البرامج المستخدمة حول العالم من أجل تعدين العملات الرقمية، يمكن من خلاله القيام باستخراج العملة الرقمية، بالإضافة إلى متابعة رصيدك من البيتكوين من خلال حساب المستخدم، وكذلك يمكن من خلاله تحصيل الأرباح وتحويلها من عملة افتراضية إلى عملة واقعية ملموسة.

3- تطبيق Bitcoin Farm

يرشح تطبيق Bitcoin Farm على أنه من أسهل تطبيقات الهاتف المستخدمة لتعدين العملات الرقمية، يمكنك كل نصف ساعة الحصول على ساتوشي من خلال التطبيق ثم تحويله إلى عملة ال Bitcoin، يوفر أيضًا في الوقت الذي تنتظر به الحصول على الساتوشي مشاهدة الإعلانات المقترحة وتحقيق الأرباح المادية من خلالها.

4- تطبيق Storm Play

تطبيق Storm Play ، هو تطبيق عالي الجودة يستعمل عند تعدين عملة ال Bitcoin، يوفر التطبيق جوائز يمكنك الحصول عليها عن طريق ارسال دعوة استعمال البرنامج للأخرين، يمكنك جنى الأرباح على هيئة عملات رقمية كل نصف ساعة، بالإضافة إلى أمكانية إعداد عملات رقمية من خلال هذا البرنامج بكل سهولة، ونجد أن طريقة استخدام البرنامج تتصف باليسر فكل ما عليك وضع البريد الإلكتروني التابع لك وبيانات محفظتك.

بعد التعرف على التطبيقات السابقة المستخدمة في تعدين العملات الرقمية، يمكننا التعرف على إيجابيات وسلبيات استخدام الهاتف في تعدين العملات الرقمية، ذلك من خلال ما يلي:

1- إيجابيات استخدام الهاتف في التعدين

استخدام الهاتف في التعدين له العديد من المميزات والتي منها ما يلي:

التطبيقات المتخصصة في التعدين تمتاز بكونها ذات سعة حجميه صغيرة، مقارنة بالأخرى المستخدمة عن طريق الحواسب المختلفة.

يمتاز التطبيقات بالتنوع في الاستخدام والإفادة، فبالإضافة إلى كونها تستخدم في تعدين العملات الرقمية إلى أنها يتواجد عليها ألعاب بسيطة أيضًا.

عملية التعدين على الهواتف الذكية تمتاز بالبساطة والسهولة إذا قورنت بالتعدين بواسطة الحواسيب، وذلك لتعقد الإجراءات والعمليات المستخدمة على الكمبيوتر من أجل فك العمليات الحسابية المعقدة.

إذا كنت تمتلك أجهزة تعمل بال Android أو ال ios فمن السهل تنزيل تطبيقات تعدين العملات الرقمية المختلفة.

2- سلبيات استخدام الهاتف في التعدين

على الرغم من الإيجابيات الرائعة لاستخدام الهواتف الذكية في التعدين، إلا أنه هناك مجموعة من المشكلات التي تواجهنا عند التعدين ومن تلك السلبيات ما يلي:

استعمال تطبيقات التعدين على الهاتف لفترة زمنية طويلة، تعرض الهاتف إلى الإهلاك واستخدام الكثير من الطاقة مع ارتفاع حرارة الهاتف.

بعض الوظائف الرئيسية للهاتف قد تتوقف عن تشغيل برامج التعدين، مثل ارساله الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.

قد يتعرض الجهاز إلا التلف في بعض الأحيان، حيث تتعامل بعض الأنواع من الهواتف الذكية مع تلك التطبيقات على كونها ضارة أو فيروس يعرض الهاتف إلى الخطر.

تكلفة تطبيقات تعدين العملات الرقمية مرتفعة بشكل كبير.

تعدين العملات الرقمية حلال أم حرام

حتى وقتنا الحالي مازال الأمر تحت الدراسة بناء على ما جاء ذكره في عقد مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، حيث ذكر في ذلك التعاقد أن الأمر محل الدراسة حتى يتعرفوا على مصدر تلك العملات الرقمية وعلى ماذا تعبر؟ عن سلعة معينة أو قضية أو أصلها مالي كحركة استثمارية أم رقمي، حتى يقول الشرع رائية يجب التعرف على ما سبق.

بالإضافة إلى أنه تم الرد على نقطة الشركات التي تقوم بعملية الاستثمار عن طريق التعدين وتأخذ منك أموال مقابل المشاركة وتحدد لك هامش ربح معين، أن ذلك الأمر حرام لأنه يندرج تحت بند الربا وفقًا لما جاء في الفتوى رقم 420208.

من الأسباب التي تجعل تعدين العملات الرقمية مصدر شك في حرمانيتها إلى كونها تستهلك قدر كبير من الطاقة من أجل التعدين وذلك الأمر مضر بالبيئة، لأجل كل الأسباب السابق ذكرها توجه المجلس بزيادة البحث والتقصي في الأمر حتى يستطيع تحديد إذا كان الأمر حلال أم حرام، أي أنها محل دراسة.

على الرغم من أن تداول العملات الرقمية هو المجال الأول بلا شك الذي يتجه إليه الكثيرون إلا أنه محفوف بالمخاطر، بالتالي يتم التوجه إلى مجال تعدين العملات الرقمية والذي يعد أمن، يمكنك الحصول منه على ربح معقول مقابل خدمة تقوم بتقديمها.