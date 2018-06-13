تعرف على دور السينما التي ستعرض كأس العالم في الإمارات

سينما نوفو

لم تعد تفصلنا عن انطلاق الحدث الكروي الأهم في العالم سوى ساعات معدودة، حيث ينطلق يوم الخميس كأس العالم 2018 في روسيا، بمشاركة 32 من أفضل منتخبات العالم تتنافس على مدى شهر كامل لحصد اللقب.

وسيتمكن المشجعون من مشاهدة الفرق واللاعبين المفضلين لديهم على شاشات السينما في دور العرض في الإمارات، بحسب غلف نيوز.

سينما نوفو

يمكن للمشجعين الاستمتاع بالمباريات على الهواء مباشرة في Novo مع عرض “Game Day Bundle”، والذي يتضمن عبوة بوشار صغيرة ومشروبًا خفيفًا مع كل تذكرة يتم شراؤها.

كما يمكن لمشتري التذاكر الاستمتاع بوجبات السينما المفضلة، مثل ناتشوز واللحم البقري والبوظة أثناء مشاهدة المباريات. وسيتم عرض المباريات في ستة مواقع في الإمارات، بما في ذلك مركز التجارة العالمي أبو ظبي، وميغابليكس ابن بطوطة مول في دبي، وبني ياس أبو ظبي، ومركز صحارى في الشارقة، ومنار مول في رأس الخيمة وفيستيفال سيتي مول في دبي.

وتبدأ التذاكر ، من 90 درهمًا لمباريات الدور الأول، و 100 درهم لمباريات دور الـ 16 ، و 120 درهمًا اعتباراً من نصف النهائي.

سينما فوكس

ستقوم فوكس سينما ثماني مباريات حتى 20 يونيو، مع تعليق باللغة الإنجليزية والعربية. وستكون العروض في برجمان، سينبليكس جراند حياة، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف ومول الإمارات في دبي، ومارينا مول، ياس مول، نيشن تاورز في أبوظبي. مع إمكانية إضافة المزيد من المباريات مع تقدم البطولة.

وتبلغ تكلفة التذاكر 77.8 درهمًا إماراتيًا للمقاعد العادية و 89.25 درهمًا لمقاعد كبار الشخصيات.

دور سينما ريل

كما ستعرض ريل سينما بعض المباريات، ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة بها على موقعها على الإنترنت، في ثلاثة مواقع: نادي جبل علي الترفيهي ودبي مول ودبي مارينا مول.

تبلغ تكلفة التذاكر 73،50 درهمًا للتذاكر العادية و 180 درهمًا مقابل تجربة تناول الطعام.

المصدر: سنيار



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