دول أوروبية تبدأ في إعادة بعض مظاهر الحياة الطبيعية

بدأت بعض الدول الأوروبية في رفع عمليات الإغلاق وغيرها من إجراءات التباعد الاجتماعي، تمهيدا لعودة مجتمعاتها إلى بعض مظاهر الحياة اليومية.

ومن بين الدول الأوروبية التي بدأت في اتخاذ خطوات لإنهاء الإغلاق الدنمارك وألمانيا وسويسرا والنمسا، وفق تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم.

وقال التقرير، كانت الدنمارك بعد إيطاليا، ثاني دولة أوروبية تعلن عن فرض عملية الإغلاق - وقد فعلت ذلك قبل رؤية أي حالة وفاة تم الإبلاغ عنها من COVID-19.. واليوم، يبدو أن استجابة الدنمارك السريعة والمبكرة للوباء تؤتي ثمارها.

وكانت أولى تلك الخطوات الحذرة، التي اتخذت في 14 أبريل، إعادة فتح مراكز الرعاية النهارية والمدارس الابتدائية في البلاد. وفي 20 أبريل ، أعطت الحكومة أيضًا مجموعة من المهن الأخرى الضوء الأخضر لإعادة فتحها ، بما في ذلك صالونات الحلاقة وعلماء النفس.

وفي 6 أبريل، أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورز أن الدولة، التي تبنت إجراءات إغلاق أخرى في وقت مبكر، سترفع القيود قريباً. واعتبارًا من 14 أبريل ، تم السماح بإعادة فتح المتاجر غير الأساسية التي تبلغ مساحتها الأرضية أقل من 400 متر مربع بالإضافة إلى متاجر" اصنع بنفسك" ومراكز الحدائق. واعتبارًا من 1 مايو، سيتم تمديده ليشمل مراكز التسوق والمتاجر الكبيرة والحلاقين.

وفي النرويج أعيد فتح رياض الأطفال في 20 أبريل. وسيتم إعادة افتتاح المدارس الابتدائية وبعض المدارس الثانوية، وكذلك الجامعات وصالونات الشعر والتجميل بعد أسبوع واحد. ويُسمح بالسفر الداخلي الآن، ولكن لا يُنصح لجميع الأغراض غير الضرورية.

وفي 20 أبريل، بدأت ألمانيا في إعادة فتح الأعمال. وتم السماح للمحلات التجارية التي تبلغ مساحتها الأرضية أقل من 800 متر مربع بفتح أبوابها، إلى جانب معارض السيارات ومحلات بيع الكتب ومحلات الدراجات.

وفي سويسرا سيسمح في 27 أبريل، بإعادة فتح قائمة معتمدة من الشركات - بما في ذلك صالونات الحلاقة ومتاجر الأجهزة وصالونات التجميل ومحلات الزهور.

وفي الوقت نفسه، ستتمكن المستشفيات والممارسون الطبيون مثل أطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي من استئناف القيام بالعمليات غير الأساسية. وفي 8 يونيو ، سيُسمح بإعادة فتح المدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي ، وكذلك المكتبات وحدائق الحيوان والمتاحف.