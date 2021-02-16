  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. دول الاقتصادات الكبرى: الوقت ليس مناسبا لسحب الدعم المالي

دول الاقتصادات الكبرى: الوقت ليس مناسبا لسحب الدعم المالي

منشور 16 شباط / فبراير 2021 - 09:25
الوقت ليس مناسبا لسحب الدعم المالي
القضية الكبرى الآن هي موعد التحول من سياسة وضع الأزمة إلى استعادة الوضع المالي. عند القيام بهذا، من الضروري أن يكون مثل هذا الإجراء منسقا
أبرز العناوين
قال وزير المالية الياباني تارو أسو اليوم إن معظم اقتصادات مجموعة السبع الكبرى مثل اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا متفقة على أن الوقت ليس مناسبا الآن لسحب الدعم المالي لاقتصاداتهم المتضررة من جائحة فيروس كورونا

قال وزير المالية الياباني تارو أسو اليوم إن معظم اقتصادات مجموعة السبع الكبرى مثل اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا متفقة على أن الوقت ليس مناسبا الآن لسحب الدعم المالي لاقتصاداتهم المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

وقال أسو للبرلمان "القضية الكبرى الآن هي موعد التحول من سياسة وضع الأزمة إلى استعادة الوضع المالي. عند القيام بهذا، من الضروري أن يكون مثل هذا الإجراء منسقا".

البنك الدولي يتوقّع انكماش الاقتصاد العالمي 5.2 %
منسوب التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي يرتفع منتصف العام المقبل

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...