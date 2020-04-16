دول الخليج تعتزم إنشاء شبكة أمن غذائي موحد

وافقت دول الخليج اليوم على اقتراح الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائية موحدة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة بحسب بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم.

وقال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف أنه اجتمع اليوم مع زملائه وزراء التجارة الخليجيين عبر "الاتصال المرئي" لمناقشة التعاون المشترك لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وضمان تدفق السلع لدول المجلس وتعزيز سوق التجارة الإلكترونية والتعاون مع المنظمات الدولية.