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دول الخليج تحتل المرتبة الـ 13 بين أكبر الاقتصادات العالمية

دول الخليج تحتل المرتبة الـ 13 بين أكبر الاقتصادات العالمية
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