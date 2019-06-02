"دو الإمارات" تعلن عن منح الدفعة الأولى من هواتف الجيل الخامس مجاناً للمسجّلين

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعاونها مع «زد تي إي»، المزود العالمي المتخصص للهواتف المحمولة، لتوفير الاتصال بشبكة تقنية الجيل الخامس عبر الهاتف المحمول Axon Pro 10 والذي تم طرحه مؤخراً في الأسواق.

وستتلقى مجموعة مختارة من عملاء دو الذين تم تسجيلهم في 8 مايو الماضي، الأجهزة المحمولة مجانًا، وسيتم إرسالها إليهم مباشرةً لتمكينهم من الاستمتاع بسرعات اتصال بشبكة الجيل الخامس بسرعات تفوق 20 مرة سرعة شبكة الجيل الرابع المستخدمة حالياً.

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ويأتي هذا الإعلان عقب أول تجربة مباشرة لتقنية الجيل الخامس مع المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استعرضتها دو عبر متاجرها وخلال استضافتها لفعاليات السحور الرمضانية طوال شهر مايو.

وقد تم تقديم جهاز «زد تي إي» Axon Pro 10 المحمول، الذي تم تطويره ليتوافق مع تقنية الجيل الخامس، وليتسنى للمستهلكين الاطلاع على الإمكانيات والآفاق الجديدة التي يوفرها تحسين عمل الشبكة.

وتمت إتاحة هذا الجهاز على نطاق واسع لتمكين المستخدمين من الاستفادة من تجربة الجيل الخامس مع ما توفره من مزايا وقدرات هائلة.

ويعزز نشر تقنية الجيل الخامس ريادة شركات الاتصال كلاعبين رئيسيين على مستوى القطاع، بناء على ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابقة وريادة البنية التحتية الذكية. وستستمر دو مستقبلاً في جلب المزيد من الهواتف المحمولة المزودة بتقنية الجيل الخامس خلال الأسابيع القليلة المقبلة بما في ذلك جهازا Huawei Mate x5G وZTE Router إلى الإمارات فور توفرهما.