"دو الإمارات" تنفذ أسرع عملية تنزيل وتحميل بيانات في العالم

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن نجاحها في تحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى العالم في معدل سرعة تنزيل وتحميل البيانات، عبر شبكة مستقلة من الجيل الخامس بواقع 2 جيجابت في الثانية باستخدام موجة حاملة واحدة مع عرض نطاق ترددي 100 ميجا هرتز في النظام الترددي (Band C).

وتمثّل تجربة شبكة الجيل الخامس المستقلة التي أجرتها «دو» مؤخراً، تطوراً لافتاً على صعيد الانتقال إلى المرحلة التالية من تطور شبكة الجيل الخامس التجارية، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الواقع بعد إكمال معدل سرعة تنزيل وتحميل البيانات عبر الشبكة المستقلة بواقع 2 جيجابت في الثانية باستخدام موجة حاملة واحدة في تردد 3.5 جيجا هرتز مع عرض نطاق ترددي 100 ميجا هرتز.

ونجحت «دو» خلال التجربة في تحقيق معدل سرعة بلغ 1.8 جيجابت في الثانية تقريباً في عملية تنزيل البيانات و213 ميجابت في الثانية عند تحميل البيانات عبر الشبكة مع خفض زمن الاستجابة إلى أقل من 10 مللي في الثانية. وتم تحقيق هذا الإنجاز عبر شبكة الجيل الخامس التجارية باستخدام شبكة أساسية سحابية محلية مستقلة من الجيل الخامس مع خدمات برمجية مصغرة وأنظمة حاويات البيانات.

وتم في التجربة استخدام هاتف ذكي يدعم شبكة الجيل الخامس المستقلة مع MIMO 4X4 و 256QAM وذلك في عملية تنزيل البيانات، في حين تم استخدام MIMO 2X2 و256QAM في عملية تحميل البيانات.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نفخر بتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى العالم، ما يشكل علامة فارقة في تاريخ قطاع الاتصالات في الإمارات، ويضع حجر الأساس للاستفادة من إمكانات شبكة الجيل الخامس، وتسخيرها لخدمات الإنسان وقطاعات الأعمال في الدولة».