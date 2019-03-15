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ديون لبنان تقفز إلى 85.3 مليار دولار في الشهر الأول من عام 2019

ديون لبنان تقفز إلى 85.3 مليار دولار في الشهر الأول من عام 2019
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