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منظمة التجارة العالمية تحذر من تباطىء عالمي إذا تصاعد النزاع التجاري

منظمة التجارة العالمية تحذر من تباطىء عالمي إذا تصاعد النزاع التجاري
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