يعد برج السرطان الرابع بين الأبراج، ويضم الفترة ما بين 22 يونيو إلى 22 يوليو، ومواليد هذا البرج كباقي مواليد الأبراج المائية، فهم متقلبون المزاج وطبعهم حاد. يتميز مواليد برج السرطان بتأثرهم في القمر، الذي يمنحهم المزيد من الرقة والمزاجية والشخصية المتقلبة، والعاطفة المشتعلة، وهم عازمون، ومصممون و حازمون.

وهنا نذكر رجال ونساء في عالم الأعمال من برج السرطان:



كلوي كارداشيان (27 يونيو)

هي شخصية تلفزيونية أمريكية،وسيدة أعمال. ولدت في 27 يونيو 1984، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. والدها روبرت كارداشيان (محامي)، و أمها كريس جينر. عام 2007، لعبت دور البطولة مع عائلتها في المسلسل التلفزيوني الواقعي "مواكبة عائلة كارداشيان". أدى نجاحها إلى إنشاء ماركة الملابس الخاصة بها وهي Good American.



2. إيلون ماسك (28 يونيو)

ولد إيلون ماسك في جنوب أفريقيا، في (28 يونيو 1971)، حيث كانت تقطن أمه الكندية ووالده. التقى الزوجان في بريتوريا منذ أكثر من 50 عامًا، حيث ولد ابنهما الأكبر، إيلون. يبلغ من العمر 50 عاماً و يتصدر العالم بالثراء. يعرف إيلون ماسك أنه مؤسس لأكبر الشركات في العالم Tesla و SpaceX و Neuralink، وقد اشتهر على مر السنوات بكونه رائد أعمال ناجح، لكونه يمتلك صفات الجرأة، وعدم الخوف من المخاطرة، ويملك الكثير من الأفكار الفريدة التي تثير حماس متابعيه و المستثمرين. يحمل ثلاث جنسيات، أولهم جنسية من جنوب أفريقيا مكان ولادته، وجنسية كندية من والدته، وحصل أيضًا على الجنسية الأمريكية عام 2002.



3. إيستي لودر (1 يوليو)

ايستي لودر مؤسسة وكالة مستحضرات التجميل الأمريكية ايستي لاودر ولدت في نيويورك في 1 يوليو 1908. بدأت السيدة إيستي العمل واكتساب الخبرة في مجال العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل تحت وصاية عمها الذي كان يعمل في نفس المجال، وبدأت بيع منتجاتها من خلال البيع في البيوت، وبعد ذلك استمرت لودر في نجاحاتها حتى استطاعت الوصول إلى العالمية وفتحت متاجرها في كل مكان، وأيضًا طورت نفسها ودخلت عالم العطور. حيث تمتلك إيستي لاودر اليوم مجموعة من 99 عطر تم إنتاج أقدمها في سنة 1953 وأحدثها في سنة 2016 ( مودرن ماوس أي دي روج ) للنساء.



4. سوزان وجسيكي (5 يوليو)

هي سيدة أعمال أمريكية، و ابنة لستانلي وجسيكي، أستاذ الفيزياء البولندي الأميركي بجامعة ستانفورد، و الموجهة التربوية إستير وجسيكي الروسية. ولدت في 5 يوليو 1968، وتبلغ من العمر 53 عاماً. بدأت حياتها المهنية كمستشارة إدارية في شركة Webber&Company و Bain &Company. واليوم تعد من أهم النساء وأكثرهن تأثيراً في العالم كونها المديرة التنفيذية ليوتيوب العملاقة التابعة لجوجل. من أهم إنجازاتها، في عام 1999 أصبحت مديرة الإعلانات الأولى لجوجل. وساهمت سوزان بدور كبير في انضمام يوتيوب لشركة جوجل ويعتبر هذا الانضمام من أكبر إنجازات جوجل بعد أن اشترت شركة يوتيوب مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2006 وفي العام الذي تلاه ساهمت سوزان بثاني أكبر إنجازات جوجل وهي شراء موقع Double Click مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي. تقدر ثروتها حاليا بحوالي 580 مليون دولار أمريكي.

5.فرانسواز بيتنكورت مايرز (10 يوليو)

هي حفيدة مؤسس لوريال، فرنسية الجنسية، وأغنى امرأة في العالم. ولدت في 10 يوليو عام 1953، وتبلغ من العمر 68 عاماً. هي الابنة الوحيدة ووريثة ليليان بيتنكور، وأصبحت عضو في مجلس إدارة شركة لوريال منذ عام 1997. كانت في بدايتها أكاديمية، وألفت العديد من الكتب عن العلاقات اليهودية المسيحية و الميثولوجيا اليونانية. تصدرت المرتبة الأولى على قوائم مجلة فوربس لعام 2021، حيث جاء تصنيف وريثة "لوريال" باعتبارها أغنى امرأة فى العالم بثروة تبلغ 86.7 مليار دولار بعد أن تفوقت على أليس والتون.

6. أريانا هافينغتون (15 يوليو)

هي رائدة أعمال، و صحفية يونانية أمريكية، ومؤسسة مدونة هافينغتون بوست، ومؤسسة ترايف جلوبال، و رئيستها التنفيذية منذ عام 2016. ولدت في أثينا عام 1950. تملّكها حب الكتابة، فنشرت سيرة ماريا كالاس، ثم سيرة بابلو بيكاسو عام 1989. وتؤكد سيدة الأعمال وقطب قطاع الإعلام الأمريكي "أريانا هافينغتون" على أهمية النوم لبناء مسيرة مهنية ناجحة، مشيرًة إلى أنها اكتشفت ذلك قبل عقد من الزمان وبعدما اعتادت على ادخار كل طاقتها للعمل، وتقول أيضًأ أنها أصبحت ناجحة حقًا عندما توقفت عن العمل على مدار الساعة، ونجحت "هافينغتون بوست" بعدما بدأت في الاعتناء بنفسها.

7. ريتشارد برانسون (18 يوليو)

هو رجل أعمال بريطاني، ولد في 18 يوليو 1950 في إنكلترا، وهو مؤسس فيرجين غروب التي تضم أكثر من 360 شركة، وتبلغ ثروته 5.7 مليار دولار أمريكي. كان أول مشروع تجاري ناجح لبرانسون في سن 16 عاما، عندما أصدر مجلة سماها الطالب. يستعد ريتشارد برانسون اليوم لأول رحلة فضائية مع "فيرجن جالاكتيك"، التي تبدأ في 11 يوليو الجاري. لم يكتف برانسون في مراكمة الثروة بل اتخذ على نفسه مهمة تحطيم عدد من الأرقام القياسية، ففي عام 1986 قام بعبور المحيط الأطلسي بقارب بأسرع زمن مسجل في ذلك الوقت، وفي عام 1987 عبر برانسون المحيط الأطلسي بواسطة منطاد يحمل اسم "فيرجين أتلانتيك فلاير" وبسرعة 130 ميل في الساعة، ولديه الكثير غيرها من الأرقام القياسية.