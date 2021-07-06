قل لي ما هو برجك، أقل لك أي نوع من الموظفين أنت

تلعب الخبرات السابقة والخلفية التعليمية دورًا كبيرًا في سلوكيات الموظفين وأنماط التطوير في مكان العمل، ومع ذلك لا يمكننا تجاهل تأثير سماتنا الشخصية على مهامنا اليومية في مكان العمل .

في هذه المقالة، سنحاول استكشاف سمات الشخصية المرتبطة بالأبراج، خاصة تلك التي يمكن تتبعها بسهولة في مكان العمل.

1.برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)

الموظف من برج الحمل هو من النوع الناجح والمدقق جداً، لا يحب الضغط في العمل، ويميل إلى سماع الموسيقى أثناء العمل لتهدئة أعصابه ومنح عقله فرصة أكبر للتركيز. لا يحتاج موظف برج الحمل إلى الكثير من الإشراف لأنه بطبعه إنسان مسؤول ويمكن الاعتماد عليه ، وهوأيضًا لديه صفات وسمات القائد. يحب البيئات المبتكرة ويميل إلى التألق، يهتم بأدق التفاصيل، حيث أنه لا يستغني عن مشروبه المفضل إلى جواره أثناء العمل، وغالبًا ما يحيط نفسه فى المكتب بلمسات فنية تجعله يشعر بالراحة والانسجام، قد يحتاج فقط إلى أن يكون أكثر حرصًا بشأن المشاريع المحفوفة بالمخاطر والتأكد من أن إحساسه بالمغامرة لا يدفعه إلى اتخاذ قرارات متسرعة.







2. برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)

الموظف من برج الثور عملي واجتماعي، ويتميز بالشخصية الودودة والتصميم القوي. جدي في عمله ولا يتردد في تقديم المساعدة في حالة الطوارئ، يعتبر الموظف من مواليد برج الثور مكان عمله منزله الثاني، ويحب بناء روتين عمله ببطء حتى يستمتع بالعمل بالطريقة التي تناسبه .

3. الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو)

يعرف موظف برج الجوزاء على أنه مخلص في عمله بشدة وقادر على إنجاح مشاريعه، وهو من أكثر الموظفين وضوحًا وتوجهًا نحو الهدف.

يكون موظف الجوزاء الأكثر شعبية في المكتب لكونه يحب الكلام كثيراً، فعادة يحب مناقشة الأفكار ولا يتردد في تقديم ما يحتاجه بشدة في أي موضوع معين، وأيضًا يظهر الاهتمام الصادق جداً بمعرفة المزيد، مما يساعده على التفوق في وظيفته.

بالإضافة إلى ذلك، يحب موظف برج الجوزاء استخدام الإلهام في بعض مهامه اليومية، وهو السبب الذي يجعله يكره القيود الروتينية وغير الضرورية التي قد تكون موجودة في مكان العمل.

4. السرطان (21 يونيو - 20 يوليو)

موظف برج السرطان في العادة ينجز أعماله طبقاً لحالته النفسية، وعندما يتعرض لضغوط في العمل تتطلب منه الالتزام بجدول زمني سيكون في قمة توتره وخوفه وهو ما سيلاحظه الآخرون بسهولة. يمكن ملاحظة مشاعر موظف برج السرطان من خلال إحساسه العالي بالإدراك والتفكير، حيث يحاول أن يكون ودود ومرحب به لجعل الجميع يشعرون بالراحة، فهو يمتلك مهارات اتصال ممتازة.

5. برج الأسد (21 يوليو - 20 اغسطس)

الموظف من برج الأسد يحب العمل بشدة ، لكنه في الوقت نفسه يتغذى على مدح الآخرين له، وفي حال لم يحدث ذلك فهو يلجأ لمدح نفسه أمام زملائه، وينظر إلى موظف برج الأسد على أنه سلبي أو شخص مزيف وذلك بسبب ثقته المفرطة بالنفس التي قد تفهم من قبل الآخرين على أنها غرور ولكن شخصيته القوية وسعيه الجريء لتحقيق النجاح يساعده على الوصول إلى مناصب قيادية. في بعض الأحيان، يحتاج موظف برج الأسد إلى التخفيف من تركيزه على الذات والتأكد من أن الآخرين يشعرون بالتقدير والاستماع.

6. برج العذراء (21 اغسطس - 20 سبتمبر)

يرتبط أداء الموظف المنتمي إلى برج العذراء، إلى حد كبير بمزاجه، وأيضًا ظروفه الحياتية، بمعنى أنه حال استقرار حياته ستكون حالته المزاجية جيدة وسيكون أدائه في العمل جيد، أما إذا كان يعانى من مشكلات خارج العمل فستلاحظ بسهولة أن مزاجه ليس في أحسن حال. يعتبر موظف برج العذراء العمل فرصة ذهبية لنقل معرفته للآخرين، ومن خلال موقفه الطيب واهتمامه بالتفاصيل، فإن موظف مواليد برج العذراء الملتزم يكون أكثر حماسًا لسماع زملاء العمل ومساعدتهم في إيجاد حلول للأخطاء التي تبطئ من أدائهم.

7. الميزان (21 سبتمبر - 20 أكتوبر)

موظف برج الميزان هو الشخص العاقل الذي يعمل بطريقة السهل الممتنع، وعلى الرغم من كونه متقلب المزاج وغير حاسم، فإن طاقة الميزان الذكية تحدث فرقًا كبيرًا في الغرفة، حيث تساعد أعضاء الفريق على التواصل مع بعضهم البعض وقضاء وقت ممتع خلال اليوم، وعادة ما يملك عصف ذهني رائع ويكون موضوعي جداً، وأيضًا لديهم القدرة في تقييم الأشياء ودراسة العواقب المحتملة، فغالباً ما يكون موظف برج الميزان صوت مثالي للاستماع إليه.

8. برج العقرب (21 أكتوبر - 20 نوفمبر)

موظف برج العقرب قادر على تحقيق علاقات واسعة في عمله، وهو ما يسهل عليه الكثير من الأمور حيث يحصل على دعم كبير، وهو شخص مخلص للعمل، و دائم القلق بسبب المستقبل. يعرف موظف العقرب بأنه مزيج من الطموح والذكاء، ويمكنه التخطيط للمهام مسبقاً وإنهاء مهامه في وقتها.، عادة ما تساعد البصيرة الحادة للعقرب وحبه للتعلم على التفوق في كل منصب يتخذه. ومع ذلك، قد يحتاج برج العقرب إلى إظهار المزيد من التعاطف والاهتمام بالتواصل الاجتماعي.

9. القوس (21 نوفمبر - 20 ديسمبر)

موظف برج القوس محب لعمله ومخلص جداً، يتميز بتبسيط الأمور المعقدة. في أغلب الأوقات يستعين

بالتكنولوجيا في إنجاز أعماله وجمع المعلومات المطلوبة. ليس هناك ما هو أفضل لشركة تمر بوقت عصيب من أن يكون أحد موظفيها من مواليد برج القوس. نظرًا لكونهم أشخاصًا متفائلين، يمكنهم بسهولة رؤية الجزء الممتلئ من الكأس كلما دعت الحاجة، وتحويل كل عقبة إلى فرصة. حيث يضيف موظف برج القوس تعليقات مضحكة في الاجتماعات ليضفي القليل من الضحك على زملائه حتى يسهل عليهم القيام بمهامهم ، وأيضًا لديه القدرة على إقناع الناس بأفكار جديدة، وذلك بفضل موقفه الإيجابي. يمكن أن يكون موظف برج القوس غير واضح عندما ينجرف أثناء شرح الأفكار غير النمطية.

10. برج الجدي (21 ديسمبر - 20 يناير)

في العادة يعاني موظف برج الجدي إلى حد كبير من التشتت، بسبب عدم وضوح غايته، لذلك دائما تجده مصابا بالملل تجاه العمل ولديه رغبة في التغيير. يتمتع موظف برج الجدي بإعطاء الأوامر وعادة ما يكون على أهبة الاستعداد ويحدث فرقًا كبيرًا. يتمتع موظف برج الجدي بسخاء مع ردود الفعل، فهو تحليلي للغاية وله عين حادة للتحسينات التي يجب القيام بها. ومع ذلك ، قد يقع موظف برج الجدي في مشاكل مع زملائه بسبب عناده الزائد، ففي بعض الأحيان قد لا يفسح ، المجال لزملائه بمشاركة آرائهم.

11. برج الدلو (21 يناير - 20 فبراير)

موظف برج الدلو يعرف بالابتكار في العمل، وفي الوقت نفسه يؤمن أن في حياته أموراً أخرى يجب أن يقوم بها، لذلك تجده دائم التأخير في الوصول إلى العمل، أو دائم الانصراف قبل موعده.

موظف برج الدلو هو شخص فضولي للغاية، يحب تجربة أشياء ونشاطات جديدة. غالبًا ما يسلك الطريق الأسهل لأنه دائم البحث عن الأفضل . وهو أقل ثرثرة من الموظفين الآخرين لأنه يحب التفكير في الأشياء قبل تقديم رأي شامل وعميق. عندما يعارضه أشخاص في مناصب أعلى، يحتاج برج الدلو إلى أن يصبح أكثر مرونة.