رحلة تيليغرام من روسيا إلى دبي

تزامن إعلان مؤسسي تطبيق «تيليغرام»، نقل مقره العالمي إلى مدينة دبي للإنترنت، أمس، مع تصدر التطبيق المرتبة الأولى، كأكثر تطبيقات التواصل تحميلاً على «غوغل بلاي» في الإمارات والعالم، والرابع على «آبل ستور» عالمياً، وذلك حسب موقع «آب آني» للتطبيقات الذكية.

ويحظى «تيليغرام» بوجود في دبي منذ فبراير 2020، لتنقل المنصة مقرها العالمي إلى مدينة دبي للإنترنت، أمس، مستفيدة من الدعم اللوجستي الكبير الذي توفره الشركة لأكثر من 1600 شركة تكنولوجية في المدينة. وتخطى عدد مستخدمي منصة المراسلة الرقمية «تيليغرام» 570 مليون مستخدم، وتمكن التطبيق من إضافة 100 مليون مستخدم في يناير الماضي، ليتم تصنيفه بين أكثر 10 منصات تحميلاً على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل مستخدموها إلى مليار مستخدم نشط شهرياً بحلول 2022. وتبلغ القيمة السوقية للتطبيق 20 مليار دولار.

وقال عمار المالك، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد، في تصريحات لـ«البيان» إن الشركات العالمية تنظر إلى دبي كوجهة رئيسية لها في المنطقة وتحرص على تأسيس مقارها الإقليمية فيها نظراً لما تمتلكه من مقومات سواء من النواحي التشريعية وبيئة والأعمال أو من نواحي البنية التحتية اللوجستية والتقنية، كما تعد بيئة خصبة لظهور ونمو الشركات الناشئة في مجالات الابتكار وخصوصاً في قطاعات التكنولوجيا.