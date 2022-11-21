مصرف لبنان يبدأ استخدام سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار مطلع فبراير 2023

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الإثنين 21 نوفمبر 2022، أنه سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار الواحد اعتباراً من الأول من فبراير من العام المُقبل 2023، وذلك في إطار عملية توحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.

ويتم اعتماد سعر الصرف الرسمي من قبل البنك المركزي اللبناني في الوقت الحالي عند 1500 ليرة للدولار، والذي يُعتبر معدل غير موجود على الإطلاق في السوق اللبناني منذ الانهيار المالي الداخلي في عام 2019، والذي أدى إلى خسارة العملة المحلية لأكثر من 95% من قيمتها.

وفي سياق متصل، حوّم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، في تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء) وعند الصرافين، ما بين 39,200 و 37,400 ليرة لكل دولار.