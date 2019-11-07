رسوم ترامب تكلّف الصين 35 مليار دولار

أظهرت دراسة للأمم المتحدة أن حرب التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم خفضت واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية أكثر من الربع بما يعادل 35 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي ورفعت الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.

تخوض بكين وواشنطن نزاعاً تجارياً منذ 16 شهراً، لكنّ ثمة آمالاً في إمكانية توقيع اتفاق أولي سيخفف حدة الأزمة بعض الشيء هذا الشهر. وفي حالة فشل ذلك، فإن جميع واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية، التي تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار، قد تتأثر.

وتفيد الدراسة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية الخاضعة للرسوم تراجعت إلى 95 مليار دولار بين يناير ويونيو من 130 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2018.

وقال أليساندرو نيكيتا، محرر التقرير والاقتصادي في أونكتاد، إن الشركات الصينية بدأت بمرور الوقت تمتص بعض التكاليف الإضافية للرسوم، حيث انخفضت أسعار التصدير ثمانية بالمئة في الربع الثاني من 2019، لكن هذا أبقى 17 %ما زالت «على عاتق المستهلكين الأمريكيين».