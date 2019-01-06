رغم العقوبات... إيران تتوصل إلى مشترين جدد محتملين للنفط

طهران توصلت إلى بعض مشتري النفط "المحتملين" الجدد

قال نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زماني نيا، إن كل الدول التي حصلت على إعفاء من الولايات المتحدة لشراء كمية محددة من واردات النفط الإيراني ملتزمة بالعقوبات الأمريكية.



ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية "شانا" عن زماني نيا قوله "لا يريدون شراء حتى ولو برميل نفط واحد آخر من إيران"، ولكنه أضاف أنه رغم العقوبات الأمريكية إلا أن طهران توصلت إلى بعض مشتري النفط "المحتملين" الجدد.

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