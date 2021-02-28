رغم ما عانته... هواوي تستعد لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة خلال هذا العام

قد عانت هواوي كثيرًا من الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية، ونتيجة لذلك رأينا الشركة تنوع مجموعة منتجاتها قليلاً، مع التركيز بشكل أكبر على الأجهزة القابلة للارتداء وملحقات الصوت في الأشهر الأخيرة، على سبيل المثال.

يدعي تقرير جديد الآن أن هواوي تخطط فعليًا لصنع سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية الخاصة، وقد يتم إطلاق بعض الطرز قبل نهاية هذا العام. على ما يبدو، بدأت الشركة بالفعل في التصميم الداخلي للمركبات الكهربائية والاقتراب من الموردين.



يقال إن ريتشارد يو، رئيس مجموعة الأعمال الاستهلاكية في هواوي، والذي كان مسؤولاً عن الصعود المذهل للشركة في عالم الهواتف الذكية، قد حول تركيزه إلى المركبات الكهربائية، والتي ستستهدف قطاع السوق الشامل، مما يعني أنه سيتم تسعيرها بشكل معقول.

وبحسب ما ورد تجري هاواوي محادثات مع Changan Automobile، وهي كيان مملوك للدولة في الصين، وكذلك BluePark New Energy Technology التابعة لمجموعة BAIC وغيرها من شركات صناعة السيارات، لاستخدام مصانع السيارات الخاصة بهم لصنع سياراتهم الكهربائية.

ومع ذلك، نفى متحدث باسم هاواوي خططًا لتصميم سيارات كهربائية أو إنتاج سيارات تحمل علامة هاواوي، قائلاً إن “Huawei ليست شركة مصنعة للسيارات. ولكن من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، نهدف إلى أن نكون شركة رقمية موجهة للسيارات ومُضافة حديثًا مزود المكونات، مما يمكّن مصنعي المعدات الأصلية للسيارات (مصنعي المعدات الأصلية) من بناء سيارات أفضل “.