روسيا تبحث تأجيل تعديل اتفاق «أوبك+» لمدة 3 أشهر

أفاد تقرير حديث بأن شركات النفط الروسية ستجتمع مع وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك»، اليوم، لمناقشة إمكانية تأجيل تقليص اتفاق «أوبك بلس» لخفض إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح تقرير نشرته وكالة «بلومبرج» أن هناك محادثات كذلك حول احتمالية تعميق حجم الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج، لكنه ليس السيناريو الأساسي حالياً.

وأشارت المصادر، التي لم يتم الإفصاح عن هويتها إلى أن التركيز الأساسي في الوقت الحالي يكمن في التأجيل المحتمل لتقليل وتيرة الخفض في اتفاق التحالف، الذي يضم الدول الأعضاء في «أوبك» ومنتجي الخام من خارج المنظمة.

وكان تحالف «أوبك+» بقيادة روسيا والسعودية يدرس بالفعل تأجيل زيادة المعروض المقررة في يناير المقبل من الخام، مع هبوط أسعار النفط مؤخراً، بفعل فرض تدابير إغلاق جديدة في دول عدة.

ويقوم التحالف بخفض إنتاج النفط حالياً بوتيرة شهرية، تبلغ 7.7 ملايين برميل يومياً، لكن من المقرر أن يتم تقليص هذه الوتيرة بنحو مليوني برميل يومياً بداية من العام المقبل.

وعلى صعيد متصل، قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين اليوم: إن روسيا يمكنها زيادة إنتاج النفط بمعدل سريع نسبياً في حقولها النفطية الجديدة إذا دعت الحاجة، لكنه رفض التعليق على اتفاق أوبك+ للحد من إنتاج النفط.