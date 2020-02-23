روسيا تتجه لجذب السياح القطريين بإعفائهم من التأشيرات

مع دخول اتفاقية الإعفاء من تأشيرات الدخول بين روسيا وقطر حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد 23 فبراير/شباط 2020، بات بإمكان الرعايا القطريين السفر إلى روسيا من دون الحصول على تأشيرة مسبقة، وسط سعي روسيا للانفتاح سياحياً على العالم العربي منذ استضافتها بطولة العالم لكرة القدم في عام 2018 بمشاركة عربية واسعة وتسليم رعاية مونديال 2022 لدولة قطر.

وقبيل تفعيل نظام إعفاء الرعايا القطريين من التأشيرات، رأت المديرة التنفيذية لاتحاد الشركات السياحية الروسية، مايا لوميدزه، أن جذب السياح القطريين لا يتطلب الإعفاء من التأشيرات فحسب، بقدر ما هو مطلوب الترويج لروسيا سياحياً.

وقالت لوميدزه لوكالة "نوفوستي": "في الوقت الحالي، عدد الضيوف من قطر في روسيا قليل إلى حد، أنه لا يتم ذكر هذا البلد في التقارير الإحصائية. من البديهي أنه يجب الترويح للإمكانيات السياحية لبلادنا بنشاط أكبر لجذب السياح القطريين للسفر إلى روسيا".

وبموجب الاتفاقية الموقعة بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2019، يمكن لمواطني روسيا وقطر السفر بين البلدين دون الحصول على تأشيرة مسبقة لمدة لا تزيد عن 90 يوماً كل ستة أشهر شريطة ألا يكون السفر بهدف العمل أو الدراسة.

وكانت قطر قد أعفت مواطني عشرات الدول، بما فيها روسيا، من تأشيرات الدخول في عام 2017، إلا أن المدة القصوى للإقامة على الأراضي القطرية للروس كانت تبلغ 30 يوما قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ورغم أن قطر في حد ذاتها ليست وجهة للسياحة الخارجية الروسية، إلا أن عشرات آلاف السياح الروس يختارون مطار حمد الدولي في الدوحة كمحطة ترانزيت في طريقهم إلى بلدان جنوب شرق آسيا على متن الخطوط الجوية القطرية التي تنفذ ثلاث رحلات يومية إلى مطار "دوموديدوفو" في ضواحي موسكو، بالإضافة إلى رحلة إلى مطار "بولكوفو" في العاصمة الشمالية سانت بطرسبرغ الذي تملك حصة فيه.

يذكر أن العلاقات الروسية القطرية تشهد تطوراً ملحوظاً منذ عام 2013، لا سيما في مجالات الطيران والطاقة والاستثمار، مما ترجم باستحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصص في ثاني أكبر مصرف في روسيا "في تي بي"، وأكبر شركة نفط روسية "روس نفط"، ومطار "بولكوفو"، كما اتفقت الخطوط الجوية القطرية في عام 2018 على شراء 25 في المائة من أسهم مطار "فنوكوفو" على أطراف موسكو.