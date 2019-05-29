روسيا تدرس بعناية تمديد العمل باتفاقها لخفض إنتاج النفط مع أوبك

قال أنطون سيليانوف نائب رئيس الوزراء الروسي لرويترز اليوم الأربعاء إن بلاده ستدرس بعناية تمديد العمل باتفاقها لخفض إنتاج النفط مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين.

وذكر سيليانوف وفقا لوكالة "رويترز" أن موسكو ستبحث، على وجه الخصوص، التأثير الإيجابي للاتفاق على أسعار النفط في مقابل خسارة حصة سوقية لصالح شركات أميركية.

وأضاف على هامش مؤتمر في قازاخستان "هناك الكثير من الآراء سواء المؤيدة للتمديد أو المعارضة له".

وتابع "بالطبع، نحتاج إلى استقرار السعر والقابلية للتنبؤ به، هذا أمر جيد... لكننا نرى أن جميع تلك الاتفاقات مع أوبك نتج عنها أن شركاءنا الأميركيين عززوا إنتاج النفط الصخري وانتزعوا أسواقا جديدة".

وقال سيليانوف إن وزارة الطاقة والحكومة الروسية ستحددان موقفهما من تمديد الاتفاق بعد دراسة تلك المزايا والعيوب وأمد الاتجاهات الحالية للسوق.

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا من يناير/ كانون الثاني لمدة ستة أشهر لتعزيز أسعار الخام عبر خفض المخزونات العالمية.



ومن المقرر أن تجتمع أوبك وسائر المنتجين المشاركين في اتفاق الإمدادات، في تحالف معروف باسم أوبك+، لبحث الاتفاق في فيينا خلال اجتماع أوبك المقرر في 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل، لكن مصدرين في أوبك قالا في العشرين من مايو/ أيار إن الاجتماع ربما يتم تأجيله إلى الثالث والرابع من يوليو/ تموز.

أسعار النفط

وفي السياق، انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الأربعاء بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن النقص النسبي للمعروض النفطي في ظل تخفيضات الإنتاج التي تطبقها أوبك والتوترات السياسية في الشرق الأوسط منحا بعض الدعم للأسعار.

وفي الساعة 06.41 بتوقيت غرينتش سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 69.53 دولارا للبرميل بانخفاض 58 سنتا أو 0.8 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.46 دولارا للبرميل بانخفاض 70 سنتا أو 1.2 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية، فإن الطلب على النفط العالمي ما زال قويا ومن المرجح أن يسجل أكثر من 100 مليون برميل يوميا في المتوسط في العام الحالي للمرة الأولى وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.