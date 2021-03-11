روسيا تعتزم خفض خطة الاقتراض لعام 2021

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن بلاده ستكون قادرة على خفض خطة الاقتراض لعام 2021، بعدما جاءت الإيرادات غير المرتبطة بالطاقة أفضل من المتوقع العام الماضي، والتي من المقرر أن تُستخدم في تمويل الإنفاق هذا العام.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن سيلوانوف القول إن تقليص الاقتراض «سيتيح لسوق الدين التفاعل بهدوء مع مخاطر أي عقوبات محتملة»... إلا أنه لم يكشف عن حجم تخفيضات الاقتراض.

وسيسمح التخفيض التدريجي للاقتراض بتسريع تطبيع سياسة الموازنة، وخفض أسعار الفائدة في الاقتصاد. وأشار سيلوانوف إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لن تتجاوز 20 بالمائة في السنوات الثلاث المقبلة بسبب خفض الاقتراض هذا العام.

ويأتي خفض روسيا للاقتراض هذا العام متزامنا أيضا مع ارتفاع عائدات النفط.

من جهة أخرى، صرح وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسي، أنطون كوتياكوف، الأربعاء، بأن عدد العاطلين المسجلين رسميا في البلاد يبلغ حاليا 2.1 مليون شخص.

وقال الوزير خلال اجتماع لجنة مجلس النواب (الدوما) للعمل والسياسة الاجتماعية وشؤون المحاربين القدامى، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية: «حتى الآن، تم تسجيل 2.1 مليون شخص عاطل في مراكز التوظيف لدينا»، وإن عدد العاطلين عن العمل في روسيا بلغ مستوى الذروة في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وأشار كوتياكوف إلى أن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في روسيا العام الماضي جاء بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

وكانت وزارة العمل الروسية قالت في وقت سابق، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وضع هدفا أمام الحكومة بإعادة مؤشرات سوق العمل بحلول نهاية العام الجاري إلى مستواها في 2019.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، الأربعاء أنها حققت أرباحا صافية تبلغ 29.4 مليار روبل (398 مليون دولار) في الربع الأخير، انخفاضا من 119.3 مليار روبل قبل عام بفعل هبوط أسعار النفط.

وبلغت الإيرادات في الربع الأخير 1.5 تريليون روبل انخفاضا من 1.9 تريليون قبل عام، وسجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 189.6 مليار روبل، مقارنة مع 278.2 مليار في الربع الأخير من 2019.

وبلغ صافي ربح لوك أويل في عام 2020 كاملا، حين تضررت الأسواق من ضعف الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، 15.2 مليار روبل، مقابل 640.2 مليار روبل في 2019.