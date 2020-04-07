روسيا تعلن مشاركتها في اجتماع «أوبك+» الخميس المقبل

أعلنت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية، أن روسيا أكدت اليوم (الثلاثاء)، مشاركتها في اجتماع «أوبك+» المقرر له يوم التاسع من أبريل (نيسان) الجاري، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وبحسب مصادر في «أوبك»، فإن الاجتماع، الذي سينعقد عن بعد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، كان مقرراً له السادس من أبريل، لكن تقرر تأجيله «لإعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات».

كان مصدر سعودي أشار إلى أن المملكة تريد تجنب ما حدث في مارس (آذار)، عندما انهارت محادثات النفط بسبب عدم تعاون روسيا مع بقية دول «أوبك».

وقال مصدر سعودي رفيع الأحد الماضي، حسب «رويترز»، إن «أرامكو السعودية» سترجئ إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو (أيار) حتى العاشر من أبريل، انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع بين «أوبك» وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة.

وأضاف المصدر السعودي المطلع: «إنه إجراء غير مسبوق لم تأخذه (أرامكو) من قبل. أسعار البيع الرسمية لشهر مايو ستعتمد على ما سيسفر عنه اجتماع (أوبك+). نبذل ما بوسعنا لإنجاحه، بما في ذلك أخذ هذه الخطوة غير العادية لتأجيل أسعار البيع الرسمية».

وتصدر «أرامكو» عادةً أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، التي يتحدد على أساسها أسعار الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يومياً من النفط المتجه إلى آسيا.