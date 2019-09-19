روسيا تكشف عن "طائرة القرن" لمنافسة بوينغ وأيرباص

تمكنت طائرة الركاب الروسية الحديثة "إم إس-21" الملقبة بـ "طائرة القرن الـ 21" من الإقلاع في أول رحلة جوية طويلة لها إلى خارج البلاد.
وتبعا لموقع "روسيا اليوم"، فإن الطائرة أقلعت من الأراضي الروسية واتجهت نحو تركيا لتشارك في معرض "تكنوفيست" للطيران والفضاء، والذي تشهده العاصمة اسطنبول في الفترة الممتدة ما بين 17 و22 سبتمبر الجاري.
ويشير الخبراء إلى أن الطائرة المذكورة أقلعت من مطار "جوكوفسكي" في ريف العاصمة الروسية موسكو وقطعت نحو 2500 كلم خلال 3.5 ساعة وهبطت بنجاح في مطار اسطنبول.
#فيديو (1): #روسيا تكشف عن "طائرة القرن" لمنافسة بوينغ وأيرباصhttps://t.co/xi9w8BEYXq#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/r9G756Pof8— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 19, 2019
وصممت هذه الطائرة لتكون المنافس الأهم لطائرات "بوينغ" و"إيرباص" متوسطة الحجم، وطوّر هيكلها ليحمل 163-211 راكبا في رحلات جوية متوسطة المدى، قد تزيد على 5000 كلم.
#فيديو (2): #روسيا تكشف عن "طائرة القرن" لمنافسة بوينغ وأيرباصhttps://t.co/xi9w8BEYXq#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/F32Ie5l5ca— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 19, 2019
Via SyndiGate.info
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