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روسيا توقف الرحلات الجوية الدولية لمنع انتشار كورونا

منشور 26 آذار / مارس 2020 - 08:53
روسيا توقف الرحلات الجوية الدولية لمنع انتشار كورونا
ارتفع عدد المصابين بكورونا في روسيا إلى 658 حالة
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كلفت الحكومة الروسية وكالة الطيران الفدرالية الروسية تعليق حركة الطيران المنتظم والعارض (تشارتر) مع الدول الأجنبية بنحو كامل اعتباراً من غد الجمعة 27 مارس/ آذار 2020

كلفت الحكومة الروسية وكالة الطيران الفدرالية الروسية تعليق حركة الطيران المنتظم والعارض (تشارتر) مع الدول الأجنبية بنحو كامل اعتباراً من غد الجمعة 27 مارس/ آذار 2020، مع استثناء رحلات إجلاء المواطنين الروس من الخارج والرحلات المنفذة بموجب قرارات حكومية خاصة.

وقالت الحكومة الروسية في بيان نُشر على موقعها صباح اليوم الخميس: "على وكالة الطيران الروسية تعليق - اعتباراً من الساعة 00:00 من 27 مارس/ آذار 2020 - حركة الطيران المنتظم والعارض بين المطارات الروسية ومطارات الدول الأجنبية، باستثناء رحلات إجلاء المواطنين الروس من الدول الأجنبية إلى أراضي روسيا الاتحادية، نظراً لانتشار عدوى فيروس كورونا الجديد، وكذلك الرحلات المنفذة بموجب قرارات خاصة للحكومة الروسية".

ووجهت الحكومة بإخضاع العائدين من البلدان التي سُجِّلَت حالات الإصابة بكورونا الجديد فيها، للفحوصات في المطارات مباشرة، وإلزامهم بالعزل الذاتي في منازلهم لمدة 14 يوماً.


وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قد حذر أمس الأربعاء من أن العاصمة الروسية لم تتجاوز ذروة انتشار المرض بعد، مشيراً إلى أن نصف العائدين من الخارج مروا بموسكو.

وبحلول منتصف الأسبوع الجاري، ارتفع عدد المصابين بكورونا في روسيا إلى 658 حالة، نحو ثلثي منها في العاصمة موسكو وضواحيها، بما فيها حالتا وفاة لمصابين في الـ88 والـ73 من العمر.

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Via SyndiGate.info


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