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روسيا: متوسط إنتاج النفط في أول 22 يوما من أبريل 11.28 مليون برميل يوميا

منشور 23 نيسان / أبريل 2020 - 10:20
متوسط إنتاج النفط في أول 22 يوما من أبريل 11.28 مليون برميل يوميا
متوسط إنتاج روسيا النفطي في أول 22 يوميا من أبريل بلغ 11.28 مليون برميل يوميا،
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قال مصدر مطلع على بيانات الإنتاج الرسمية اليوم إن متوسط إنتاج روسيا النفطي في أول 22 يوميا من أبريل بلغ 11.28 مليون برميل يوميا، دون تغيير إلى حد كبير عن المستويات المسجلة في مارس.

قال مصدر مطلع على بيانات الإنتاج الرسمية اليوم إن متوسط إنتاج روسيا النفطي في أول 22 يوميا من أبريل بلغ 11.28 مليون برميل يوميا، دون تغيير إلى حد كبير عن المستويات المسجلة في مارس.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار للنفط بقيادة روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري على خفض إنتاجهم 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو لمكافحة تراجع الطلب الناجم عن انتشار فيروس كورونا.

 

ماذا يعني أن يكون سعر النفط بالسالب ؟
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Via SyndiGate.info


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