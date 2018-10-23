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روسيا ترصد مليار دولار لمشاريع جديدة في السعودية .. وستحضر بوفد كبير

روسيا ترصد مليار دولار لمشاريع جديدة في السعودية .. وستحضر بوفد كبير
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