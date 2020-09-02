رولز رويس تكشف عن جوست 2021 الجديدة كلياً

أزاحت رولز رويس الستار عن سيارتها الجديدة كلياً، جوست 2021.

حصلت جوست على تصميم محافظ على هوية الشركة العامة ومتميز في تفاصيله الصغيرة التي كانت محل اهتمام رولز رويس، يأتي الشبك الأمامي بتصميم متوقع مع إضاءة مخفية تضيف لمسة عصرية، وتتميز المصابيح الأمامية بتصميم محسن، أما الصدام الأمامي فقد حصل على لمسة إبداعية ورياضية. وخلف هذه الواجهة الضخمة تحمل السيارة محرك 6.75 لتر V12 ثنائي التيربو ينتج 563 حصان و850 نيوتن-متر. وتأتي الواجهة الخلفية بمصابيح مسحوبة تزيد من تميز وجمال السيارة.

بطريقة ما تمكنت رولز رويس من توزيع وزن السيارة بطريقة مثالية ونسبة 50:50 رغم صعوبة الأمر حتى في السيارات الرياضية، ومع توفير ميزات حديثة للسيارة تشمل نظام التعليق الهوائي ونظام الدفع الكلي والتوجيه الرباعي وناقل الحركة المتصل بالأقمار الصناعية والمكابح ذاتية التجفيف فإن تجربة قيادة رولز رويس جوست ستكون مختلفة ومميزة.

توفر السيارة داخلية كلاسيكية مزودة بأحدث التقنيات وأنظمة الترفيه واستطاعت الشركة دمجها بالتصميم بكل أناقة، تأتي جوست بكونسول وسطي فاخر ومقاعد خلفية أكثر ارتفاعاً ونقوشاتSpirit of Ecstasy متفرقة وكذلك اسم جوست المضيء على الكونسول.

يطول الحديث عن جميع الميزات والخيرات التي ستوفرها الشركة لسيارتها، يكفي أن نعرف أنها لا تتشارك أي قطعة مع الجيل الأول من جوست عدا المظلات المدمجة بأبواب السيارة وشعار Spirit of Ecstasy على مقدمة السيارة، وأياً كانت خيارات عملاء رولز رويس في جوست 2021 الجديدة فإن ثمن السيارة لن يقل 330,000 دولار أمريكي.



