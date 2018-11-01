أبوظبي تستقبل 3.7 مليون نزيل فندقي خلال 9 أشهر

بلغ عدد النزلاء من السوق المحلي 1.1 مليون نزيل في 9 أشهر

استقبلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي 3.7 مليون نزيل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 3.5 مليون نزيل بالفترة نفسها من العام الماضي بنمو 4.3%، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي.

وأشارت البيانات، الصادرة أمس، إلى أن الفنادق سجلت 70% إشغالاً بنمو 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ معدل إقامة النزيل 2.5 ليلة بنمو 1.2%.

وبلغ متوسط سعر الغرفة في 9 أشهر 322 درهماً لليلة، مقارنة مع 341 درهماً بتراجع 5.6%، وسجلت الفنادق 3.7 مليار درهم في الإيرادات.

وفيما يتعلق بأهم الأسواق الخارجية المصدرة للنزلاء، أشارت البيانات إلى أن الصين حلت في المرتبة الأولى، بواقع 303.7 ألف نزيل بنمو 12.3%، يليها السوق الهندي بواقع 301.3 ألف نزيل بنمو 17.1% مقارنة مع 257.3 ألف نزيل، ثم السوق البريطاني بواقع 189.6 ألف نزيل بنمو 7.8% مقارنة مع 175.8 ألف نزيل، ثم السوق الأميركي الذي سجل أعلى معدل نمو في 9 أشهر، مقارنة مع بقية الأسواق، حيث استقبلت الفنادق 141 ألف نزيل بنمو 25.5% مقارنة مع 112.3 ألف نزيل، ثم تأتي الفلبين بواقع 140.3 ألف نزيل بتراجع طفيف بواقع 1.6% مقارنة مع 142.4 ألف نزيل، ثم السوق السعودي بواقع 127.2 ألف نزيل مقارنة مع 128.5 ألف نزيل، ثم السوق المصري بواقع 125.9 ألف نزيل مقارنة مع 121 ألف نزيل بنمو 4%، ثم السوق الألماني بواقع 100.1 ألف نزيل بنمو 8.4% مقارنة مع 92.3 ألف نزيل.

وبلغ عدد النزلاء من السوق المحلي 1.1 مليون نزيل في 9 أشهر. واستحوذت سياحة العطلات والترفيه على 51% من إجمالي النزلاء، في حين شكلت حصة سياحة الأعمال 30%، بحسب البيانات.

وفيما يتعلق بمنطقتي العين والظفرة، استقبلت المنشآت الفندقية في مدينة العين خلال 9 أشهر 328.9 ألف نزيل بنمو 0.2%، وبلغ معدل إشغالها 57%، وبلغ متوسط إقامة النزيل في فنادق العين 1.9 ليلة بنمو 1.2%، ومتوسط سعر الغرفة 281 درهماً. أما منطقة الظفرة، فاستقبلت 102.5 ألف نزيل في 9 أشهر بنمو 10.3%، وسجلت معدل إشغال 43% ومعدل إقامة 2.1 ليلة، في حين بلغ متوسط سعر الغرفة 564 درهماً.

أما مدينة أبوظبي، فسجلت 3.2 مليون نزيل فندقي بنمو 4.6%، ومعدل إشغال بواقع 72% ومتوسط إقامة 2.6 ليلة ومتوسط سعر الغرفة 319 درهماً. وفي سبتمبر، استقبلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي 392.2 ألف نزيل فندقي وسجلت 67% في الإشغال.

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