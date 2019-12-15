زين السعودية تحتفي بإكمال المرحلة الأولى لأكبر شبكة جيل خامس في الشرق الأوسط

برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، احتفت «زين السعودية»، بإنجازها المرحلة الأولى لشبكة الجيل الخامس (5G) التي تعدّ الأكبر في المنطقة، بحفل أقامته مساء الأحد الماضي، وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي والرئيس التنفيذي للشركة المهندس سلطان الدغيثر، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات في قطاع الاتصالات والتقنية المعلومات، حيث شهد الحفل مشاركة واسعة لنخبة من الجهات الإعلامية والشخصيات المؤثّرة.

وأعرب الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة «زين السعودية» عن الفخر بهذا الإنجاز الذي يمثل إحدى المحطات المضيئة والنوعية في مسيرة التطوّر التي تشهدها السعودية، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة.

وقال: «يواكب إنجاز شركة زين السعودية التطوّر المتسارع والخدمات النوعية للثورة الرقمية التي يشهدها العالم من حولنا.

ويعدّ هذا الإنجاز نوعياً في توقيته، إذ يتزامن مع ارتقاء المملكة السريع في عدة تقارير دولية مرموقة، تحديداً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ويعدّ نوعياً في حجمه كأوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس، الذي أسهم في وضع المملكة في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» المهندس سلطان الدغيثر، إن أهمية الإعلان الذي نشهده اليوم، يكمن في تأكيد التزام الشركة مسار الريادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مضيفاً: «لطالما حققت زين السعودية كثيراً من الإنجازات النوعية منذ انطلاقتها، ونحن اليوم نعلن وبفخر امتلاك الشركة أوسع تغطية للجيل الخامس (5G) على مستوى المملكة والمنطقة».