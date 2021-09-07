زين السعودية توافق على العروض غير الملزمة للاستحواذ على أبراجها

وافقت شركة زين السعودية على العروض غير الملزمة للاستحواذ على حصص البنية التحتية لأبراج زين السعودية التي تقدم بها صندوق الاستثمارات العامة بـ 60٪، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز بـ 10%، وشركة سلطان القابضة بـ10%، وذلك مع بقاء زين السعودية ملكية الحصة المتبقية البالغة 20٪.

العروض غير الملزمة للاستحواذ على حصص البنية التحتية لأبراج زين السعودية

وطرحت شركة زين السعودية بيان على موقع السوق السعودية" تداول"، قدرت فيه العروض بأن قيمة البنية التحتية لأبراج زين السعودية المكونة (المكونة من 8069 برجاً) بمبلغ 3.026 مليار ريال سعودي (807 ملايين دولار)،

حيث كان عرض صندوق الاستثمارات العامة لشراء 60% من أبراج زين السعودية قد قدرت بقيمة 484 مليون دولار، بحسب وكالة بلومبرغ.

وبينت شركة زين السعودية شروط العروض، والتي تنص على بيع شركة زين السعودية هيكل الأبراج فقط، مع الاحتفاظ بملكية كافة المكونات الأخرى التي تشمل هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية.

وقالت شركة زين السعودية أنها ستعمل مع جميع الأطراف وبأفضل الطرق لإتمام عمليات الاستحواذ،

"زين السعودية" بأنها ستعمل مع جميع الأطراف لتحديد أفضل طريقة لإتمام عمليات الاستحواذ، علماً أن العروض المقدمة غير ملزمة، وأن الاتفاقيات النهائية تخضع لموافقة الجهات الرسمية، والموافقات الداخلية لجميع الأطراف، وإكمال الفحوصات النافية للجهالة، وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف ، كما سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية حيال هذا الأمر.

من ناحية أخرى، أعلنت "زين السعودية" في بيان منفصل، اليوم الثلاثاء، أنها لم تصل إلى اتفاق فيما يخص تشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي موبايلي وزين السعوديتين ودمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان تجاري مسجل في المملكة العربية السعودية تحت اسم "شركة الأبراج"، وبذلك يتم حل التحالف المعلن عنه سابقاً، مع استمرار "زين السعودية" في البحث عن أفضل الخيارات الاستراتيجية لتحقيق مصلحة الشركة ومساهميها.

