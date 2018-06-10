لعشاق منتجات شركة أبل الأمريكية... ساعات Apple Watch 3 الداعمة للاتصال الخلوي تصل إلى الإمارات!

ساعة أبل Watch Series 3

أصبح بإمكان عشاق منتجات شركة أبل الأمريكية العملاقة في الإمارات الحصول على ساعة أبل Watch Series 3 والتي تملك تقنية التتبع GPS مع إمكانية اجراء المكالمات الهاتفية الخلوية، حيث أعلنت شركة اتصالات عن تلقي الطلبات المسبقة اعباراً من اليوم الجمعة 8 يونيو وستكون متاحةً للشراء المباشر بدءاً من 15 يونيو.

وتم تزويد هذه الساعة بمعالج جديد ثنائي النواة بأداء أسرع بنسبة 70% عن الجيل السابق، ومساحة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت، وكذلك تحوي شريحة W2 اللاسلكية اليت تعمل على توفير الطاقة بنسبة 40%، وبالحديث عن الطاقة نذكر بأنه تم تزويد الساعة ببطارية يمكن أن تعمل حتى 18 ساعة، بحسب موقع واتس أون.

وستأتي ساعة آبل هذه بنموذجين الأول بنظام GPS والمكالمات الهاتفية والثانية بنظام GPS فقط، وتعتبر شركة اتصالات هي أول مشغل في الإمارات تقدم شرائح eSIM مع ساعة آبل ووتش الجديدة.

وللاستمتاع بهذه الميزة واجراء المكالمات الخلوية يجب على العملاء دفع 25 درهم لتمكين eSIM على الساعة. وبالنسبة لعملاء اتصالات لاحق الدفع يمكنهم شراء الساعة بخطط دفع مرنة ذكية على مدار 12 ، 18 أو 24 شهر.

وستتوفر ساعة آبل ووتش 3 بنموذجين بالنسبة للحجم الأولى 38 ملم والثانية 42 ملم، ويمكن للعملاء أن يختاروا عند الشراء خطة دفع ذكية 24 شهر لنموذج 38 ملم مقابل 70 درهم شهرياً أو لنموذج 42 ملم مقابل 75 درهم شهرياً. ويمكن الدفع المستقل لساعة آبل Watch Series 3 ذات حجم 38 ملم بسعر 1659 درهم، وللحجم 42 ملم مقابل 1759 درهم. (سنيار)



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