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جوجل تؤكد أنها لن تستخدم الذكاء الاصطناعي لصنع الأسلحة

جوجل تؤكد أنها لن تستخدم الذكاء الاصطناعي لصنع الأسلحة
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