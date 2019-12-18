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"ساما السعودية" تدعو البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة

منشور 18 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 11:09
أكدت المؤسسة في تعميمها على البنوك والمصارف الأخذ بعين الاعتبار عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية
الريال السعودي
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جددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التأكيد على البنوك والمصارف العاملة في المملكة بعدم المساس بأي شكل من الأشكال ببدلات غلاء المعيشة التي صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد صرفها حتى نهاية 2020

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التأكيد على البنوك والمصارف العاملة في المملكة بعدم المساس بأي شكل من الأشكال ببدلات غلاء المعيشة التي صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد صرفها حتى نهاية 2020.

وأكدت المؤسسة في تعميمها على البنوك والمصارف الأخذ بعين الاعتبار عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية. مشيرة إلى أنه في حال الاستقطاع الخاطئ فإنه يجب عليها إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت مؤسسة النقد عملاء البنوك كافة إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع "ساما تهتم" أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).

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Via SyndiGate.info


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