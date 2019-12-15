سامسونج تبيع مليون هاتف من أجهزة “Galaxy Fold”

يبدو أن جهاز Galaxy Fold من سامسونج، وهو الهاتف الذكي القابل للطي ذو السجل الهش وسعر 1980 دولارا، يباع بشكل جيد على نحو مدهش.

متحدثا في TechCrunch Disrupt Berlin يوم الخميس، قال رئيس شركة Samsung Electronic Young Young إن الشركة “تبيع (مليون) من هذه المنتجات”.

وقال: “هناك مليون شخص يريدون استخدام هذا المنتج بسعر 2000 دولار لكل منهم، لقد بعنا مليون منتج”.

سئل سوهن أيضا عما إذا كانت الشركة تشعر بالراحة عند بيع ما هو في الأساس جهاز تجريبي بسعر يصل إلى 2000 دولار.

وقال: “هذا هو الجيل 1، وسوف يتحسن ويصبح أفضل وأرق وأخف وزنا مع عمر بطارية أطول”.

وكان من المقرر في الأساس إطلاق Galaxy Galaxy في أبريل 2019، ولكن تم إلغاء ذلك بعد أن أبلغ المراجعون عن العديد من المشكلات مع وحدات المراجعة الخاصة بهم.

وبعد عدة تأخيرات، تم إطلاق نسخة مجددة من الطية في نهاية المطاف في سبتمبر.

امتدح المراجعون في الغالب عامل البرودة في Fold وشاشة العرض القابلة للطي، لكن أشار معظمهم إلى أن البرنامج يحتاج إلى المزيد من التلميع، من بين مشكلات أخرى.

على الرغم من هذه المشكلات، يبدو أن هناك الكثير من الاهتمام بـ Fold، وِفقا لموقع “ماشابل”.

تشير التقارير إلى أن Samsung تخطط لإطلاق هاتف آخر قابل للطي أرخص في فبراير المقبل، يليه خليفة مناسب لـ Galaxy Fold في وقت لاحق من عام 2020.

