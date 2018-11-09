سامسونج تكشف أول لمحة لهاتفها القابل للطي

كشفت سامسونج إلكترونيكس عن هاتف قابل للطي طال انتظاره في سان فرانسيسكو أمس الأربعاء، داعية مطوري أندرويد للشروع في كتابة تطبيقات له.



وتحتاج شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية إلى تحقيق نجاح في الهاتف القابل للطي لكي تعكس انخفاضات كبيرة في أرباح قطاع الهاتف المحمول وتستعيد قدرا من بريق علامتها الذي خسرته لصالح أبل.



وتعد الهواتف القابلة للطي بشاشة جهاز لوحي صغير في هاتف بحجم الجيب.



وعرض جاستن دينيسون النائب الأول لرئيس تسويق منتجات الهواتف نموذجا أوليا بشاشة قال إن حجمها 7.3 بوصة.



وحين يُطوى الجهاز فإنه يبدو أشبه بهاتف سميك، لكن سامسونج لم تمنح وسائل الإعلام أو المطورين الفرصة للمس الجهاز أو رؤيته عن قرب.



وأبلغ ديف بورك نائب الرئيس للهندسة لدى منصة نظام التشغيل أندرويد مؤتمرا لجوجل في كاليفورنيا أن سامسونج تخطط لطرح الهاتف الجديد الذي يعمل بنظام أندوريد مطلع العام القادم.



وقال "نتوقع رؤية منتجات قابلة للطي من العديد من مصنعي أجهزة أندرويد".



وقالت سامسونج إنها ستكون جاهزة للإنتاج الكبير في الأشهر المقبلة.



وسامسونج من بين بضعة مطورين يعكفون على تصنيع هواتف قابلة للطي.



وقالت هواوي تكنولوجيز إنها تخطط لتدشين هاتف ذكي يعمل بتقنية الجيل الخامس لشبكات الهاتف المحمول مع شاشة قابلة للطي في منتصف 2019.

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