"سامسونج" تطرح نموذجين جديدين من الهواتف القابلة للطي

كشفت "سامسونج" عن نموذجين جديدين معزّزين من الهواتف القابلة للطيّ، في وقت تواجه المجموعة الكورية الجنوبية الرائدة في القطاع منافسة محتدمة من شركات صينية في سوق سريعة النموّ.

ويقدّم "جالاكسي زي فولد 3" و"جالاكسي زي فليب 3" تصاميم أكثر سلاسة ومقاومة أفضل للمياه وشاشة أكثر استدامة. ويمكن طلب هاتف منهما من الآن، على أن يسلّم في فترة لاحقة من الشهر في الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

ويأتي هذان النموذجان الجديدان في وقت تواجه "سامسونج" منافسة محتدمة من المصنّعين الصينيين، وعلى رأسهم "شاومي" التي احتلت المرتبة الثانية في السوق في الربع الثاني من العام.

ويُطرح "فليب 3" الذي تمتدّ شاشاته على 6,7 إنشات بسعر يبدأ بـ 999 دولارا، تماشيا مع غيره من الهواتف عالية الطراز، مقابل 1799 دولارا لهاتف "فولد 3" الممتدّة شاشته على 7,6 إنشات.

وقال تي ام روه رئيس قسم الأجهزة المحمولة في "سامسونغ" إن الشركة "توسّع مجددا نطاق الإمكانات التي تتيحها الهواتف الذكية القابلة للطيّ التي تمنح المستخدمين المرونة وتعددية الاستعمالات اللازمتين لعالمنا هذا المتسارع".

ويقضي الهدف من "فليب 3" بتوفير هاتف قابل للطيّ ميسور الكلفة، في حين يحلّ "فولد 3" محلّ الأجهزة العاملة بشاشات كبيرة وهو مزوّد بقلم يمكن استخدامه على الشاشة.

وأظهرت دراسة أجرتها حديثا مجموعة الأبحاث "كاناليس" أن الصينية "شاومي" أطاحت بـ"آبل" من المرتبة الثانية في السوق العالمية للهواتف الذكية، وهي سوق تتخبّط في اضطرابات بسبب نقص في إمدادات الشرائح وتدابير الإغلاق التي أثّرت على المستهلكين.

وكشفت هذه الدراسة أن المبيعات العالمية للهواتف الذكية ارتفعت بنسبة 12 % وقد حافظت الكورية الجنوبية "سامسونج" على صدارة السوق مع 19 % من الحصص فيها.

وتقدّمت الصينية "شاومي" للمرّة الأولى إلى المرتبة الثانية مع 17 % من الحصص في السوق ومبيعات ارتفعت بنسبة 83 %، وفق "كاناليس".

وتراجعت "آبل" بدورها إلى المرتبة الثالثة ولم تشهد مبيعات هواتف "آي فون" سوى ارتفاع بنسبة 1 %.

وكانت المرتبتان الرابعة والخامسة من نصيب الصينيتين "أوبو" و"فيفو"، مع حوالى 10 % من الحصص في السوق لكلّ منهما.

وارتفعت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 11 % مقارنة بالعام الماضي، لكنها تراجعت بعد الربع الأول من العام، في ظلّ نقص عالمي في شبه الموصلات، وفق ما أفادت المجموعة البحثية.