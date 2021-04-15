سامسونج تعتزم الكشف عن أقوى جهاز جالكسي على الإطلاق في 28 أبريل

نشرت شركة سامسونج إعلانًا تشويقيًا لحدث قادم في 28 أبريل الجاري، تشير من خلاله إلى قدوم أقوى جهاز جالكسي على الإطلاق.

ولم تشر الشركة إلى أي معلومات حقيقية عما سيحمله Galaxy Unpacked 2021 القادم بنهاية الشهر، لكن على ما يبدو أنها ستكشف عن حاسوب محمول ربما يكون جالكسي بوك برو “Galaxy Book Pro” – الذي من المتوقع أن يصل مع معالجات إكسينوس التي تطورها سامسونج بنفسها.

ويظهر في الإعلان صندوق من الكرتون كبير الحجم وهو ما يوحي بإضافة بعيدة عن الهواتف الذكية، كما أن اللقطة الختامية تشير إلى جهاز يمكن فتحه بطريقة الحواسيب المحمولة، وهو ما يرجح قدوم جالكسي بوك لكن بنفس الوقت لا يمكن استبعاد قدوم أحد الهواتف الكبيرة القابلة للطي أو جهاز لوحي قابل للطي.