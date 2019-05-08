سامسونج غير قادرة على تأكيد تاريخ الشحن لطالبي هاتف “Galaxy Fold”

وفقًا لـ “Droid-Life”، تقوم Samsung بإخبار الأشخاص الذين طلبوا مسبقًا هاتف Galaxy Fold المتأخر أنها لا تزال غير قادرة على الالتزام بتاريخ الشحن.

وقد أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء أنها لا تستطيع حتى الآن تأكيد تاريخ الشحن المتوقع لجهازها القابل للطي جالاكسي فولد Galaxy Fold، واعتذرت لعملائها في الولايات المتحدة، الذين طلبوا الهاتف بشكل مسبق، عن هذا التأخير.

وأكدت المتحدثة باسم سامسونج ما صرح به الفرع الأمريكي لعملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى العملاء الذين طلبوا جالاكسي فولد بشكل مسبق: “إذا لم نتمكن من شحن الهاتف بحلول تاريخ 31 مايو، فسيتم إلغاء طلبك تلقائيًا”.

وقالت المتحدثة باسم الشركة: “لقد طُلب من سامسونج إبلاغ العملاء بأنه سيتم إلغاء الطلبات المسبقة في حالة عدم شحن المنتج بحلول تاريخ 31 مايو، وذلك وفقًا للوائح الولايات المتحدة”.

وعلى الرغم من أن هذه المشكلة لا تسبب في الوقت الحالي خسائر مالية للشركة الكورية الجنوبية، إلا أن التأجيل المستمر لعملية شحن الأجهزة القابلة للطي يلحق الضرر بجهود سامسونج لتصوير نفسها على أنها المحرك الأول للابتكار، كما يقول المحللون.

وصرحت الشركة أنها تخطط لإنتاج مليون هاتف جالاكسي فولد على الأقل في السنة الأولى، مقابل إجمالي 300 مليون هاتف تنتجها سنويًا في المتوسط، لكنها أوقفت في وقت سابق الطلبات المسبقة للهاتف تبعًا للإقبال الكبير والطلب المرتفع على الهاتف، بحسب أقوالها.

وأجلت سامسونج تاريخ الإصدار الأصلي في 26 أبريل إلى أجل غير مسمى بعد أن قام المراجعون الأوائل للهاتف بالحديث حول تلف الأجهزة أثناء الاستخدام العادي، وقالت الشركة، عندما أعلنت عن تأجيل تاريخ إصدار الهاتف: إنها تتخذ إجراءات إضافية لتعزيز الشاشة في ضوء المشكلات المبلغ عنها.

Samsung Galaxy Fold هو هاتف قيمته 1980 دولارًا أمريكيًا يتميز بمواصفات عالية وشاشة قابلة للطي، لكن بالنسبة للعديد من المراجعين الأوائل، تعطل Galaxy Fold، في بعض الحالات بعد أقل من يوم من الاستخدام، مما دفع Samsung إلى تأخير إطلاق الهاتف إلى تاريخ لاحق، غير محدد.