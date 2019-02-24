لماذا يتم اختيار المقعد الأخير في الطائرة للرحلات الطويلة؟!

أفضل طريقة لتجنب مضايقات الراكب الذي يجلس خلفك، هي اختيار المقعد الأخير في الطائرة

عادة ما يتعرض المسافرون للكثير من المضايقات أثناء تواجدهم على متن الطائرة، وخاصة عندما يتم ركل الكرسي من الخلف، فإذا كنت ترغب بتجنب هذه المشكلة التي تتكرر على الدوام ما عليك إلا أن تتبع النصيحة التالية.

كشف البريطاني جون بورفي الذي اعتاد أن يسافر بشكل متكرر بالطائرة، لصحيفة ميرور أونلاين، عن طريقة سهلة لتجنب التعرض للركل من الخلف من المسافرين الآخرين.

وبحسب بورفي، فإن أفضل طريقة لتجنب مضايقات الراكب الذي يجلس خلفك، هي اختيار المقعد الأخير في الطائرة، عند القيام بالحجز للرحلة.

وأوضح: “في حين يعتقد الكثيرون بأن المقعد الأمامي هو الخيار الأفضل للجلوس في الطائرة، فقد تبين لي بأن الجلوس في المقاعد الأمامية يعرض الراكب للكثير من الإزعاجات، وأهمها اتكاء الراكب في المقعد الخلفي بقدمه أو ركبته على ظهر مقعدك”.

وأضاف: “لقد جربت الجلوس في آخر مقعد في رحلتي الأخيرة، وشعرت بالراحة التامة طوال الرحلة لأني لم أتعرض لأية إزعاجات، فلم يكن خلفي سوى الجدار”.

ونوه بورفي إلى أن الركاب عادة ما يتجنبون اختيار آخر مقعد في الطائرة ويعتبرونه أسوأ مقعد، لأنه قريب من دورات المياه، دون أن يعرفوا بأنه المقعد الأكثر راحة على الإطلاق، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

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