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لماذا يتم اختيار المقعد الأخير في الطائرة للرحلات الطويلة؟!

لماذا يتم اختيار المقعد الأخير في الطائرة للرحلات الطويلة؟!
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