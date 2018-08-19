تعرف على سبعة أمور تساهم في تطوير مسيرتك في مجال الموارد البشرية

لا يوجد مسار مهني موحد مناسب لكافة المهنيين

نحن في بيت.كوم نؤمن بأن الموارد البشرية هي مهنة مليئة بالعديد من الامكانيات والفرص. في الواقع، أشار استبيان بيت.كوم حول “التقدم الوظيفي في الشرق الأوسط وشمال افرقيا” (يناير 2016) الى أن التقدم الوظيفي يلعب دوراً مهماً في حياة 85% من المجيبين، ولكن واحد من أصل 5 مهنيين فقط راضون عن فرص التقدم الوظيفي المُقدمة لهم في شركتهم الحالية.

في الواقع، لا يوجد مسار مهني موحد مناسب لكافة المهنيين، ولكننا تمكنا في هذه المدونة من جمع بعض الطرق التي قد تساعدك في تعزيز مسيرتك في مجال الموارد البشرية والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقك. لا شك بأن اعداد خطة لتحقيق أهدافك على المدى الطويل هو العنصر الأكثر أهمية لتحقيق النمو والتطوّر المهني، ولكنك ستتفاجأ من مدى فاعلية هذه الطرق البسيطة في تطوير مسيرتك المهنية.

1. تعلّم أموراً جديدة باستمرار

إن تطوّر مجال الموارد البشرية وتغيّره باستمرار يدعو الى اتباع أساليب وطرق جديدة لتلبية احتياجات العمل ومتطلباته والقوانين المتغيّرة باستمرار. وكي تتمكن من مواكبة أحدث التطورات، يتعين عليك الالتزام بالتعلّم المستمر من خلال التسجيل في دورات تدريبية والحصول على شهادات. وكما هو الحال في كافة مجالات العمل، يمكنك التقدم والنمو في وظيفتك من خلال تعلّم أموراً جديدة، أي كلما حصلت على درجات علمية متقدمة، زادت فرصتك في التميّز عن الآخرين وتعزيز مسيرتك المهنية. تعد منصة التعليم على بيت.كوم وسيلة رائعة للتعرّف على الدورات التدربيبة والمؤتمرات والندوات والبرامج التعليمية التي تقدمها أفضل المؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط.

2. اخرج من منطقة الراحة الخاصة بك

ليس من السهل كسر روتينك اليومي وترك وظيفة تشعرك بالراحة والانتقال الى وظيفة أخرى والبدء من جديد للتأقلم معها. ولكن التغلب على خوفك من التغيير ومواجهة تحديات جديدة هو خطوة أساسية ومهمة لتطوير مسيرتك المهنية وتعزيز مهاراتك الابداعية. لست مضطراً لتحقيق أهدافاً كبيرة منذ البداية، إذ يمكنك البدء بخطوات صغيرة وبسيطة. فإن كنت تقوم بمهام خاصة، انتقل الى دور أكثر شمولاً تكون مسؤولاً فيه عن مجموعة محددة من العملاء لتوسيع آفاقك. أما إن كنت مسؤولا عن أداء مهام عامة، يمكنك تولي مهمة خاصة في قسم التعويضات والمزايا مثلاً أو قسم الاحتفاظ بالموظفين، فذلك سيعمل على تعزيز معارفك وخبراتك.

3. استفد من شبكة معارفك

تكمن أهمية شبكة معارفنا المهنية في كونها أول مصدر نلجأ اليه لطلب نصائح متعلقة بحياتنا المهنية. في الواقع، تعد شبكة المعارف المهنية الجيدة مصدر الهام متميز للبحث عن حلول للمشاكل وأفكار مبتكرة. وفي جميع الحالات، يعد التعلّم من أشخاص مختلفين وسيلة رائعة لمواكبة تطوّرات مجال الموارد البشرية واكتساب ميزة تنافسية والتقدم في مسيرتك المهنية.

4. قم باعداد برنامج توجيه وإرشاد

أشار 98% من المهنيين الى أنه من المهم جداً بالنسبة لهم العمل في شركة توفر لهم فرص التعليم والتدريب، وذلك بحسب استبيان بيت.كوم حول “التعليم في شركات الشرق الأوسط وشمال افريقيا” (مارس 2015). التوجيه هو عبارة عن استخدام مجموعة محددة من الأفراد الذين تم تدريبهم جيداً لتزويد الأفراد الآخرين بنصائح وإرشادات ومساعدتهم على صقل مهاراتهم الحالية واكتساب مهارات جديدة. لا تعد برامج التوجيه وسيلة متميزة لتمكين الموظفين فحسب، إذ يمكنك أنت أيضاً الاستفادة من توجيه الآخرين لك لتعزيز مسيرتك المهنية. إذ يترتب على اتباع توجيهات الآخرين فوائد عدة، منها تعزيز مهارات التواصل والقيادة الخاصة بك، وبناء شبكة معارف متميزة واكتساب رؤى جديدة حول حياتك المهنية والشخصية. لذا احرص على اعداد برنامج توجيه وإرشاد في شركتك إن لم يكن لديها واحد بعد، كي تتمكن من التعلّم من خبرات الآخرين وتبدأ بتطوير مسيرتك المهنية.

5. لا تفوت عليك فرصة السفر للخارج

يعد التمتع بخبرة دولية في مجال الموارد البشرية أمراً مهماً للغاية في الوضع الاقتصادي الحالي. فالانتقال الى بلد آخر بهدف أداء مهمة دولية وتعزيز خبرتك الدولية هو خطوة مهمة للغاية في مسيرتك المهنية. فهذه الخبرة ستميّزك عن غيرك من المهنيين، وستساعدك في اكتشاف فرص متميزة لتطوير مسيرتك المهنية. ولكن ننصحك بالسفر للخارج في بداية مسيرتك المهنية، حيث ستزداد واجباتك والتزاماتك العائلية كلما تقدم بك العمر.

6. قم بإنشاء مدونة خاصة بك

يلعب تبادل المعرفة مع الآخرين دوراً مهماً للغاية في تعزيز حياتك المهنية والشخصية. ولكن كيف يمكنك إيصال أفكارك للآخرين ومشاركة رأيك حول القضايا والمواضيع المختلفة التي تهمك؟ في الواقع، يعد إنشاء مدونة أفضل وسيلة للاشخاص الذي يرغبون بلعب دور القدوة وتمكين الآخرين عبر تزويدهم بنصائح وأفكار متميزة. إذ ستسمح لك المدونة بالمشاركة في الحوارات وتقديم أفكار مبتكرة، وتعزيز مهاراتك القيادية وتحفيز الأشخاص المحيطين حولك. إن كنت لا تعلم من أين تبدأ، يمكنك الحصول على الالهام من بعض المدونات التي تنشر محتويات متميزة بشكل يومي، مثل القسم الخاص بأصحاب العمل على مدونة بيت.كوم، حيث ستجد أفكار متميزة من أهم أصحاب العمل في المنطقة، بالاضافة الى دليل شامل حول كيفية التميّز في العمل.

7. عزّز مهاراتك في التحدث أمام جمهور

أصبحت مهارة التحدث أمام جمهور تلعب دوراً مهماً للغاية في سوق العمل الحالي. فسواء كنت تعمل في مجال العقارات في المملكة العربية السعودية أو مجال الاعلانات في الإمارات العربية المتحدة أو أي مجال آخر، يجب عليك التمتع بمهارة إلقاء خطاب أو تقديم عروض تقديمية أمام جمهور. في الواقع، يتطلب تعزيز هذه المهارة بذل الكثير من الجهد، فهي ليست مجرد إلقاء بضع كلمات، إذ تتطلب هذه المهارة التمتع بثقة كبيرة في النفس وضبط النفس، بالاضافة الى الكثير من الممارسة. وكما هو الحال دوماً، ستجني ثمار تعبك في النهاية، فإن تعلمت كيف تستخدم أساليب التواصل الفعّال، ستتمكن من التواصل بشكل أفضل مع الجمهور وستحقق حتماً نجاحاً باهراً.

بالتعاون مع Bayt.com

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