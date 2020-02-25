سبيس إكس تستعد لإرسال 4 سائحين للفضاء بحلول أواخر عام 2021

أعلنت شركة SpaceX، أنها ستكون جاهزًة لإطلاق أربعة سائحين في الفضاء خلال عامين فقط، فبفضل الشراكة بين شركة الفضاء المملوكة لإيلون ماسك وشركة Space Adventures.

تقول SpaceX، إن أول رحلة خاصة للمواطنين حول الأرض يمكن أن تحدث في أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022.

ووفقا لما ذكرته وسائل اعلام، قال مدير العمليات بـ SpaceX في بيان: "هذه المهمة التاريخية ستشكل طريقًا لجعل رحلة الفضاء ممكنة لجميع الأشخاص الذين يحلمون بها، ويسعدنا العمل مع فريق Space Adventures".

وستستغرق المهمة حوالي خمسة أيام، حيث ستطلق من Cape Canaveral في فلوريدا، وكذلك التدريب للبعثة سيحتاج بضعة أسابيع، وبمجرد إطلاق السياح في المدار على متن كبسولة Crew Dragon ، سيتمكن المسافرون من الطيران بحرية حول الأرض دون الالتحام مع محطة الفضاء الدولية.

وتقول Space Adventures إنها ستحاول الوصول إلى ارتفاع مرتين إلى ثلاثة أضعاف ارتفاع محطة الفضاء الدولية التي تدور على مسافة 250 ميلًا من سطح الأرض.

وقال إريك أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة Space Adventures على تويتر: "على ارتفاع 3 أضعاف محطة الفضاء الدولية، ستتم االرحلة المقبلة للسياحة في الفضاء" .

بينما لم تقدم أي من الشركات سعرًا محددًا للرحلة، كشف ممثل من Space Adventures ، أنها ستكون ضمن النطاق المتاح لفرص رحلات فضائية مدارية أخرى.

وتتوقف إمكانية تحقيق هدف SpaceX و Space Adventures في نقل الركاب الخاصين إلى الفضاء على تقدم كبسولة Crew Dragon، والتي يتم تجهيزها أيضًا لنقل رواد فضاء ناسا للمرة الأولى.

ويمكن إطلاق أول كبسولة في 7 مايو إذا سارت جميع الاختبارات وفقًا للخطة، ومع ذلك، يمكن للمتغيرات دفع عملية الإطلاق إلى أواخر مايو.