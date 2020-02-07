ستاندرد اند بورز تخفض توقعها لنمو الصين في 2020

خفضت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للنمو الصيني في 2020 إلى 5% من 5.7%، قائلة إن أثر تفشي الفيروس التاجي قد يكون وخيما في الأجل القصير.

وقال شون روش، كبير اقتصاديي آسيا والمحيط الهادي في وكالة التصنيفات، "معظم الأثر الاقتصادي للفيروس التاجي سيكون محسوسا في الربع الأول، وسيكون التعافي الصيني متوطدا بحلول الربع الثالث من هذا العام".

وقال ستاندرد آند بورز إن تباطؤ معدل النمو الصيني بمقدار نقطة مئوية واحدة سيكون له على الأرجح "أثر ملموس" على النمو العالمي.

في غضون ذلك، ولأخذ الانتعاش المتوقع في الحسبان، رفعت الوكالة توقعها للنمو الصيني في 2021 إلى 6.4$ من تقدير سابق كان يبلغ 5.6%.

وأضافت أن تصورها الأساسي يقوم على افتراض احتواء الفيروس بحلول مارس آذار القادم.